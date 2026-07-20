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A logística do Grêmio para enfrentar o Bolívar em La Paz

Primeiro duelo dos playoffs da Copa Sul-Americana será disputado na quinta-feira (23), na capital boliviana

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Filipe Duarte

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