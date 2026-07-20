A logística do Grêmio para enfrentar o Bolívar em La Paz

Time de Luís Castro viajará para La Paz no dia do jogo contra o Bolívar. Lucas Uebel / Gremio

O Grêmio montou a logística para o jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana, contra o Bolívar, e o planejamento inclui uma viagem para La Paz no dia da partida.

A medida serve para minimizar os impactos da altitude, já que a capital boliviana, onde será disputado o jogo às 19h de quinta-feira (23), está situada a cerca de 3,6 mil quilômetros acima do nível do mar.

Desta forma, a delegação gremista embarca na tarde de quarta (22) para Santa Cruz de la Sierra, localizada a 400 metros acima do nível do mar, onde ficará hospedada. O deslocamento para La Paz ocorrerá somente algumas horas antes do confronto.

Mais de 500 quilômetros de distância separam as duas cidades bolivianas. Portanto, novamente em voo fretado, o Tricolor viajará por 1 hora até o aeroporto de El Alto, na região metropolitana. O retorno a Porto Alegre se dará imediatamente após o apito final.

— Sabemos que temos uma missão muito difícil pela frente, mas sabemos que o Grémio e a dimensão do Grêmio exige de nós tudo aquilo que nós podemos dar nos nossos limites. É nisso que nós vamos nos atirar. E é isso que nós vamos exigir de cada um — projetou o técnico Luís Castro.

A logística não é uma novidade na vida do clube. O mesmo planejamento foi executado em 2024, quando escalou um time reserva contra o The Strongest, pela fase de grupos da Libertadores, e perdeu por 2 a 0.

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Fase da competição

Como ficou em segundo lugar no grupo, atrás do Montevideo City Torque, o Tricolor precisa enfrentar uma repescagem contra o Bolívar, que ficou em terceiro na chave da Libertadores que ainda tinha Independiente Rivadavia, da Argentina, e Fluminense.

O jogo da volta está marcado para o dia 30 (quinta-feira), também às 19h, na Arena. O vencedor deste cruzamento avança para as oitavas de finais da competição.