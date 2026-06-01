Zagueiro do Grêmio é convocado para a Copa do Mundo; volante fica de fora

Balbuena disputou 15 partidas pelo Grêmio em 2026. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

O Paraguai anunciou nesta segunda-feira (1º) a lista de 26 jogadores para a disputa da Copa do Mundo. Fabian Balbuena, do Grêmio, estará com a equipe na competição. Villasanti, mesmo recuperado da grave lesão, sobrou da relação de convocados.

Aos 34 anos, o zagueiro foi convocado por Gustavo Alfaro em grande parte do ciclo de disputa das Eliminatórias à Copa do Mundo. Um gesto de confiança da comissão técnica paraguaia. Ele fez apenas 15 jogos em 2026.

Além das oportunidades dadas a Gustavo Martins e Viery, o paraguaio também passou algumas vezes pelo departamento médico em tratamento de lesões musculares.

No caso de Villasanti, a batalha para a recuperação da ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) e da lesão no menisco lateral do joelho esquerdo. O problema aconteceu na vitória sobre o Atlético-MG, no gramado sintético da Arena MRV, no dia 17 de agosto.

O volante voltou a ser relacionado por Luís Castro na última rodada do Brasileirão antes da parada para a Copa do Mundo. Ele ficou no banco de reservas na derrota para o Corinthians por 3 a 1, na Arena.

Confira a lista dos convocados:

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