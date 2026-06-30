Zagueiro deixa boa impressão em estreia e ganha pontos na disputa por titularidade no Grêmio 

Wallace participou de 45 minutos na vitória do Grêmio sobre o Cascavel. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

Wallace não precisou de muito tempo para mostrar suas credenciais no Grêmio. Em 72 horas, deixou Maceió para desembarcar em Porto Alegre e viajar junto aos novos companheiros a Cascavel. O zagueiro chegou na quinta-feira (25), treinou com os colegas na sexta (26) e fez sua estreia no sábado (27).

Carioca, mas formado na base do CRB, o novo defensor gremista deixou boa primeira impressão. Um reforço que ganha importância após a saída de Viery.

Luís Castro resumiu a situação do jogador na equipe. Mesmo sem conhecer os colegas, esteve em campo por 45 minutos no sábado. Pela situação de Gustavo Martins, que deixou Cascavel com um novo problema físico, poderá começar como titular o amistoso do próximo final de semana contra a Chapecoense.

— Ainda sem parâmetros para avaliar o Wallace. Entrou por necessidade, em razão de um problema físico do Gustavo, e nem daria para avaliar ainda — disse o técnico, após a vitória por 2 a 1 no Paraná.

Rápido e combativo

Quem conhece bem o novo jogador do Grêmio é Otávio Augusto. Responsável por comandar o zagueiro na equipe sub-20 do CRB, o técnico também fez a transição do defensor de 21 anos para o time principal do clube de Alagoas.

— Nas características de jogo e de campo, ele se impõe muito fisicamente. Ganha muitos duelos, perto do gol ou mais longe da área. Ele é rápido e muito combativo — avaliou.

Augusto citou a personalidade do jogador como um ponto que o fará ter sucesso em Porto Alegre.

— Ele é muito corajoso. Se precisar defender, ele vai. Se joga na bola mesmo. Longe do gol, briga no corpo a corpo. Ele tem a coragem de arriscar — analisa Otávio Augusto.

Segundo o treinador, Wallace é um jogador que não se omite em campo.

— Ele nunca foge da necessidade de aparecer dentro do jogo. A primeira bola que ele pegou contra o Cascavel, acenou com a mão para o companheiro avançar. Por isso se desenvolve. Ainda está evoluindo — finalizou.

Disputa nos dois lados

A expectativa da comissão técnica é abrir a disputa pelas duas posições na defesa. Sem Viery, que viajou à Itália na última segunda-feira (29), o lado esquerdo do setor precisará de um novo titular. Luís Eduardo, das categorias de base, é candidato a ganhar essa vaga. Wagner Leonardo e Kannemann são as outras opções.

Gustavo Martins, Balbuena e Wallace devem brigar pelo posto de zagueiro pela direita. Apesar de ser destro, o novo reforço também joga pela esquerda, de volante e de lateral direito, embora sua preferência seja a zaga.