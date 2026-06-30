Grêmio

Avaliação positiva
Notícia

Zagueiro deixa boa impressão em estreia e ganha pontos na disputa por titularidade no Grêmio 

Wallace chegou a Porto Alegre na última quinta-feira (25) e estreou no sábado (27), no amistoso contra o Cascavel

Marco Souza

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