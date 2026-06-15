Volante do Grêmio inaugura empreendimento no Paraguai

Copa do Mundo

Confira o texto publicado:

"Hoje você inaugura seu galinheiro, a Granja Avícola Agustín, fruto de muito esforço, sacrifício e dedicação. Como sua mãe, sinto um orgulho imenso ao ver você crescer, lutar pelos seus sonhos e trilhar seu próprio caminho.



Você sempre foi um guerreiro dentro e fora de campo. Como jogador de futebol, aprendeu a nunca desistir, e hoje essa mesma força o impulsiona a embarcar neste novo desafio. Sei o quanto você trabalhou duro para chegar até aqui.



Nossa família é pequena, mas repleta de amor: você, Agustín e eu. Ver você se tornar um homem responsável e um pai maravilhoso para o Agustín é uma das maiores bênçãos da minha vida.



Desejo a este novo projeto todo o sucesso, prosperidade e alegria que ele merece. Que Deus abençoe cada passo que você der, proteja seu trabalho e multiplique os frutos do seu esforço.



Amo você com todo o meu coração e estarei sempre ao seu lado, celebrando suas conquistas e apoiando você em cada desafio.



Com todo o meu amor, Mamãe."