Volante do Grêmio inaugura empreendimento no Paraguai

De férias, Villasanti inaugurou um novo investimento. O volante participou da cerimônia de abertura da granja "Avícola Agustín". O empreendimento foi nomeado em homenagem ao filho do meio-campista do Grêmio.
A mãe do jogador, Mirtha Rolón, publicou um texto celebrando o início da empreitada do filho nas redes sociais. Na mensagem, Mirtha comemorou o momento.
Copa do Mundo
Villasanti era cotado para estar com a seleção paraguaia na Copa do Mundo, mas a lesão no joelho sofrida no Brasileirão de 2025 o tirou da relação de convocados por Gustavo Alfaro.
Recuperado, o volante ainda não atuou nesta temporada. Ele ficou como opção no banco de reservas na derrota para o Corinthians.
Confira o texto publicado:
"Hoje você inaugura seu galinheiro, a Granja Avícola Agustín, fruto de muito esforço, sacrifício e dedicação. Como sua mãe, sinto um orgulho imenso ao ver você crescer, lutar pelos seus sonhos e trilhar seu próprio caminho.
Você sempre foi um guerreiro dentro e fora de campo. Como jogador de futebol, aprendeu a nunca desistir, e hoje essa mesma força o impulsiona a embarcar neste novo desafio. Sei o quanto você trabalhou duro para chegar até aqui.
Nossa família é pequena, mas repleta de amor: você, Agustín e eu. Ver você se tornar um homem responsável e um pai maravilhoso para o Agustín é uma das maiores bênçãos da minha vida.
Desejo a este novo projeto todo o sucesso, prosperidade e alegria que ele merece. Que Deus abençoe cada passo que você der, proteja seu trabalho e multiplique os frutos do seu esforço.
Amo você com todo o meu coração e estarei sempre ao seu lado, celebrando suas conquistas e apoiando você em cada desafio.
Com todo o meu amor, Mamãe."
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