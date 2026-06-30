Viery se despede do Grêmio: "Continuarei sendo um imortal"

Viery se destacou no Grêmio em 2026. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

Vendido para a Fiorentina, o zagueiro Viery se despediu, nesta terça-feira (30), da torcida do Grêmio por meio das redes sociais.

O defensor de 21 anos publicou um vídeo no Instagram que conta sua trajetória no Tricolor. Natural de Ubá, em Minas Gerais, Viery chegou em Porto Alegre aos 11 anos.

"Dez anos. Uma vida. Uma camisa.

Não tenho palavras para agradecer o que esse clube, torcida e cidade fizeram por mim! Para onde irei, continuarei sendo um Imortal!", escreveu o jogador.

Em 2025, o zagueiro foi promovido ao time principal, e, desde o Gauchão deste ano começou a ganhar mais oportunidades entre os titulares. Com Luís Castro, Viery se tornou um dos destaques do Grêmio na temporada.

O Tricolor receberá cerca de 17 milhões de euros na operação, com 15 milhões de euros de forma fixa (cerca de R$ 88,5 milhões). Outros 2 milhões de euros (aproximadamente R$ 12 milhões) serão pagos em bônus.

Além dos valores acertados na contratação, o clube ainda terá lucro em futuras negociações. Dono de 100% dos direitos econômicos, o Grêmio mantém todo o valor da operação.