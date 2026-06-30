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Viery se despede do Grêmio: "Continuarei sendo um imortal"

Zagueiro de 21 anos vai defender a Fiorentina. Venda do jogador rendeu 17 milhões de euros ao Tricolor

Zero Hora

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