Viery entra no top 5 de maiores vendas da história do Grêmio; confira a lista

A venda de Viery para a Fiorentina, da Itália, por 15 milhões de euros ajuda o caixa do Grêmio e já entra para a história como uma das maiores vendas do Tricolor. Há expectativa de que uma eventual negociação de Gabriel Mec para o futebol europeu também integre o top 5.
O cálculo de Zero Hora não faz a conversão de euros para reais com correção monetária. Apenas com a moeda europeia.
O maior lucro gremista foi com a ida de Arthur para o Barcelona, em 2018, que despejou 31 milhões de euros. Depois, a transferência de Everton Cebolinha, para o Benfica, rendeu 20 milhões de euros.
Viery, que segundo o clube repassa nos bastidores, está saindo para o futebol italiano por 15 milhões de euros, se equipara com a negociação de Pepê, com o Porto, pela mesma quantia.
Fecha o top 5 o atacante Gustavo Nunes, vendido ao Brentford da Inglaterra. O valor foi de 12 milhões de euros.
Top 5 de maiores vendas do Grêmio
- Arthur, 31 milhões de euros
- Cebolinha, 20 milhões de euros
- Viery, 15 milhões de euros
- Pepê, 15 milhões de euros
- Gustavo Nunes, 12 milhões de euros
De olho em Mec
O Grêmio ainda planeja arrecadar alto com Mec, cortejado por equipes europeias. O meia-atacante, de 18 anos, tem pedida de liberação de cerca de 20 milhões de euros. Caso consiga, o clube pode atualizar novamente a lista de maiores vendas.
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