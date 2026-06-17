Vice de futebol do Grêmio fala sobre sequência da temporada; acompanhe ao vivo

O Grêmio se reapresenta nesta quarta-feira (17). Depois de um descanso em meio a Copa do Mundo, os jogadores retomarão as atividades com o foco na sequência da temporada.
A partir das 11h30min, o novo vice de futebol Rafael Lima concederá entrevista. Essa será a primeira coletiva do dirigente desde que assumiu o cargo, no início do mês, após a saída de Antonio Dutra Júnior.
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