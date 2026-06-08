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Trio de jogadores do Grêmio antecipa retorno aos treinos

Luis Eduardo, Marlon e Gustavo Martins voltam ao CT Luiz Carvalho nesta quarta-feira (10)

Marco Souza

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