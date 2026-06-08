Trio de jogadores do Grêmio antecipa retorno aos treinos

Luís Castro terá tempo para testar novas alternativas no Grêmio. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

O CT Luiz Carvalho voltará a ter atividades nesta semana. A partir desta quarta-feira (10), um trio de jogadores do Grêmio retornará aos treinos.

Marlon, Gustavo Martins e Luis Eduardo voltam antes para dar sequência ao tratamento de lesões. O restante dos jogadores treina a partir de 16 de junho.

O três devem participar do período de intertemporada. Confira como está a situação de cada um abaixo.

Marlon

É o caso mais complexo. O lateral já iniciou os primeiros trabalho físicos após a liberação dos médicos, o que foi um passo importante na recuperação da fratura no tornozelo direito. Ainda assim, a previsão é de que ele participe dos treinos com os demais companheiros somente a partir de julho.

Gustavo Martins

O defensor levou uma pancada na coxa no dia 14 de maio, na vitória sobre o Confiança. O hematoma no local tirou o jogador da sequência final das partidas do primeiro semestre, mas ele deve estar à disposição de Luís Castro antes de Marlon.

Luis Eduardo

O jogador ficará mais alguns dias em tratamento de lesão muscular sofrida contra o Montevideo City Torque. Apesar disso, o jovem estará integrado aos treinos na reapresentação com os demais companheiros.

Liberados pelo DM

Pavon e Nardoni, que também terminaram o mês de maio lesionados, estão liberados pelo departamento médico e se reapresentam apenas dia 16.