Três meias e três laterais que não atingiram o limite de jogos no Brasileirão e podem reforçar o Grêmio

Gustavo Scarpa disputou 10 jogos no Brasileirão. Pedro França / Atlético Mineiro/Divulgação

O Grêmio trabalha para acrescentar dois reforços ao grupo de jogadores. Sem dinheiro para investir em outras contratações de peso, a direção analisa uma série de alternativas para completar posições consideradas carentes. A busca para a próxima janela de transferências é contratar um lateral direito e um meia, peças complicadas de encontrar no mercado. Porém, há opções no Brasileirão.

Em 2026, foi ampliado o número de partidas que um jogador pode disputar antes de trocar de clube. O limite, agora, é de 12 jogos, uma flexibilização que abre novas oportunidades, incluindo a chance de trazer um reforço tentado no início do ano.

O lateral-direito Paulo Henrique, do Vasco, disputou 12 partidas na competição, exatamente o limite permitido para trocar de clube na próxima janela.

Depois de terminar o ano passado como um dos destaques da equipe, o lateral não repetiu o rendimento nesta temporada. No início de 2026, sem recuperar a titularidade, intermediários ofereceram a possibilidade de negociação.

Na época, o Vasco pediu 6 milhões de euros, cerca de R$ 36 milhões, sem a possibilidade de colocar atletas na negociação. O valor assustou e o Grêmio se retirou das conversas.

Outros dois laterais experientes poderiam ser opções: Guga, do Fluminense, e Gilberto, do Bahia. Ambos disputaram sete rodadas no Brasileirão.

Meio-campistas

Para a posição de meia o mercado é mais restrito. Três alternativas poderiam preencher a lacuna. Dois, inclusive, estão na mesma equipe. Igor Gomes, com cinco partidas disputadas, e Gustavo Scarpa, com 10 jogos, ambos do Atlético-MG, poderiam solucionar a dificuldade do time de Luís Castro.

Outro nome lançado por Renato Portaluppi também se encaixa no perfil buscado, técnico que promoveu Matheus França ao time principal do Flamengo. A dupla voltou a trabalhar junta no Rio de Janeiro, no maior rival do Rubro-Negro.

Emprestado pelo Crystal Palace, Matheus França decepcionou em sua passagem pelo Vasco. Utilizado apenas três vezes na Série A, o meia era uma aposta de Fernando Diniz no clube.

— Ele (Matheus França) teve um momento, no ano passado... Ele chegou aqui com muito tempo sem jogar. Teve lesões importantes na Inglaterra. Ele teve bons momentos entrando em alguns jogos, a gente achou que ele teria uma crescente e iria terminar o ano bem. Quando a gente teve a queda de rendimento, ele caiu junto e não conseguiu retomar — disse o treinador.

A direção trabalha para encontrar as respostas para completar o grupo de jogadores. Ou o segundo semestre será de repetição dos problemas que atrapalharam a o time no início deste ano.