Três destaques da base do Grêmio para ficar de olho durante a parada para a Copa do Mundo

Antes da bola voltar a rolar nas competições principais, o torcedor do Grêmio terá a oportunidade de acompanhar o futuro do clube em campo. As categorias sub-20, sub-17 e sub-15 terão compromissos importantes enquanto a Copa do Mundo estará a pleno vapor nos Estados Unidos, no México e no Canadá.
Chance de identificar atletas capazes de repetir os passos de Viery ou Gabriel Mec antes da estreia no time profissional. Essa é uma política que cada vez mais ganhará força nas decisões do clube.
A direção projeta uma janela de vendas. Momento de reequilibrar contas, mas também de criar um caminho para que outras promessas tenham espaço na equipe de Luís Castro. É aí que a linha de produção de talentos preparada no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, ganha protagonismo.
— O projeto passa por resgatar o Grêmio das dificuldades que nós temos enfrentado do ponto de vista financeiro. E este é um caminho (valorização dos jovens) importante. Obviamente a torcida gosta de time forte, de time competitivo — afirmou o presidente Odorico Roman, em entrevista à Rádio Gaúcha, que reforçou a necessidade de vender jogadores.
— Certamente deveremos vender na janela, porque nós precisamos de recursos. Se a gente conseguir fazer uma venda excepcional, talvez não seja mais de um — disse o presidente Odorico Roman, em entrevista à Rádio Gaúcha.
Projeto do clube
A política do clube é parte do projeto vendido a Luís Castro. Mais do que entender o momento do Grêmio, Castro abraçou e defende o projeto para auxiliar no equilíbrio financeiro do Grêmio.
— Eu trabalho para isso (vender jovens). Eu sei que o clube só consegue se sustentar nesse caminho. Tenho é que ter mecanismos de responder a isso que vai acontecer no caminho. Nisso entra a monitorização de jogadores. Nós vendemos por 25 ou 30 milhões e vamos buscar por 7, 8 ou 9. Que vem, valoriza e depois sai por 15, 10 milhões — destacou Castro.
Richard
Um candidato a ter espaço facilitado na eventual saída de um dos zagueiros é Richard. O defensor de 17 anos estará em campo nesta terça-feira (9), pelo Brasileirão sub-17, contra o Corinthians.
Porém, o principal compromisso de Richard será no sábado (13). Após vencer a partida de ida por 2 a 1, o jogador será uma das peças em destaque no Gre-Nal que decidirá o campeão gaúcho da categoria. O contrato do atleta vai até 29 de fevereiro de 2028.
Benjamin
Outra promessa da geração é o ponta Benjamin. O atacante, que já tem convocações para seleções de base no currículo, estava na equipe que terminou como vice-campeã do Brasileirão sub-17.
Na época, atrás de Gabriel Mec e Roger, o jovem de 16 anos era alternativa para o decorrer das partidas, inclusive com oportunidades com a equipe sub-20. Seu vínculo vai até 31 de julho de 2028.
João Borne
Lesionado, João Borne deve voltar aos gramados apenas no fim deste mês. O meia-atacante de 18 anos é um dos talentos mais elogiados nas categorias de base. Ele defende a categoria sub-20 e entrou no radar de Castro.
Os compromissos da base durante a Copa:
Semifinal do Gauchão sub-20
- (sem data) Grêmio x Inter
Brasileirão sub-20
- (10/6) - Grêmio x Fluminense
- (17/6) - Botafogo x Grêmio
- (20/6) - Grêmio x Fortaleza
- (23/6) - Grêmio x Bahia
- (1º/7) - Criciúma x Grêmio
Brasileirão sub-17
- (9/6) - Corinthians x Grêmio
- (17/6) - Grêmio x Vitória
- (23/6) - Santos x Grêmio
Final do sub-17
- (13/6) - Inter x Grêmio
Gauchão sub-15
- (13/6) - São Luiz x Grêmio
- (20/6) - Grêmio x Clube 1992
- (27/6) - Aimoré x Grêmio
- (4/7) - Grêmio x Americano
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