Três destaques da base do Grêmio para ficar de olho durante a parada para a Copa do Mundo

João Borne é um dos destaques da base do Grêmio. Angelo Pieretti / Grêmio/Divulgação

Antes da bola voltar a rolar nas competições principais, o torcedor do Grêmio terá a oportunidade de acompanhar o futuro do clube em campo. As categorias sub-20, sub-17 e sub-15 terão compromissos importantes enquanto a Copa do Mundo estará a pleno vapor nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

Chance de identificar atletas capazes de repetir os passos de Viery ou Gabriel Mec antes da estreia no time profissional. Essa é uma política que cada vez mais ganhará força nas decisões do clube.

A direção projeta uma janela de vendas. Momento de reequilibrar contas, mas também de criar um caminho para que outras promessas tenham espaço na equipe de Luís Castro. É aí que a linha de produção de talentos preparada no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, ganha protagonismo.

— O projeto passa por resgatar o Grêmio das dificuldades que nós temos enfrentado do ponto de vista financeiro. E este é um caminho (valorização dos jovens) importante. Obviamente a torcida gosta de time forte, de time competitivo — afirmou o presidente Odorico Roman, em entrevista à Rádio Gaúcha, que reforçou a necessidade de vender jogadores.

— Certamente deveremos vender na janela, porque nós precisamos de recursos. Se a gente conseguir fazer uma venda excepcional, talvez não seja mais de um — disse o presidente Odorico Roman, em entrevista à Rádio Gaúcha.

Projeto do clube

A política do clube é parte do projeto vendido a Luís Castro. Mais do que entender o momento do Grêmio, Castro abraçou e defende o projeto para auxiliar no equilíbrio financeiro do Grêmio.

— Eu trabalho para isso (vender jovens). Eu sei que o clube só consegue se sustentar nesse caminho. Tenho é que ter mecanismos de responder a isso que vai acontecer no caminho. Nisso entra a monitorização de jogadores. Nós vendemos por 25 ou 30 milhões e vamos buscar por 7, 8 ou 9. Que vem, valoriza e depois sai por 15, 10 milhões — destacou Castro.

Richard

Richard pode ganhar espaço se algum zagueiro do time principal for negociado. Reprodução / Divulgação

Um candidato a ter espaço facilitado na eventual saída de um dos zagueiros é Richard. O defensor de 17 anos estará em campo nesta terça-feira (9), pelo Brasileirão sub-17, contra o Corinthians.

Porém, o principal compromisso de Richard será no sábado (13). Após vencer a partida de ida por 2 a 1, o jogador será uma das peças em destaque no Gre-Nal que decidirá o campeão gaúcho da categoria. O contrato do atleta vai até 29 de fevereiro de 2028.

Benjamin

Outra promessa da geração é o ponta Benjamin. O atacante, que já tem convocações para seleções de base no currículo, estava na equipe que terminou como vice-campeã do Brasileirão sub-17.

Na época, atrás de Gabriel Mec e Roger, o jovem de 16 anos era alternativa para o decorrer das partidas, inclusive com oportunidades com a equipe sub-20. Seu vínculo vai até 31 de julho de 2028.

João Borne

Lesionado, João Borne deve voltar aos gramados apenas no fim deste mês. O meia-atacante de 18 anos é um dos talentos mais elogiados nas categorias de base. Ele defende a categoria sub-20 e entrou no radar de Castro.

Os compromissos da base durante a Copa:

Semifinal do Gauchão sub-20



(sem data) Grêmio x Inter

Brasileirão sub-20

(10/6) - Grêmio x Fluminense

(17/6) - Botafogo x Grêmio

(20/6) - Grêmio x Fortaleza

(23/6) - Grêmio x Bahia

(1º/7) - Criciúma x Grêmio

Brasileirão sub-17

(9/6) - Corinthians x Grêmio

(17/6) - Grêmio x Vitória

(23/6) - Santos x Grêmio

Final do sub-17

(13/6) - Inter x Grêmio

Gauchão sub-15

(13/6) - São Luiz x Grêmio

(20/6) - Grêmio x Clube 1992

(27/6) - Aimoré x Grêmio

(4/7) - Grêmio x Americano