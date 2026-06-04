Titular ou reserva? O que esperar de Weverton e Balbuena na Copa do Mundo

Weverton e Balbuena são os jogadores do Grêmio convocados para a Copa do Mundo. Mauro Pimentel e Asociación Paraguaya de Fútbol / AFP e Divulgação

Mesmo sem entrar em campo durante a Copa do Mundo, o Grêmio terá dois motivos específicos para olhar com atenção para o torneio de seleções. O goleiro Weverton foi convocado por Carlo Ancelotti para defender a Seleção Brasileira. Já Balbuena estará com a seleção paraguaia.

A presença dos jogadores no Mundial renderá ao Tricolor uma bonificação financeira conforme os dois países forem avançando na competição.

A situação dos atletas é semelhante, com maior probabilidade para iniciarem a Copa do Mundo no banco de reservas. Por conta da posição, Balbuena carrega uma chance superior de entrar em campo.

Abaixo, Zero Hora explica a situação atual dos dois jogadores em suas seleções.

A segunda Copa de Weverton

O goleiro foi uma das surpresas na convocação de Ancelotti, já que nunca havia sido chamado pelo italiano. O treinador justificou a escolha pelo fato de Weverton não precisar ser "testado", em função da experiência.

Com o retorno recente de Alisson após período lesionado e a má fase de Ederson, o nome de Weverton foi levantado por torcedores para ser titular, já que o goleiro tem se destacado no Grêmio.

Entretanto, no amistoso contra o Panamá, Weverton foi o único dos relacionados por Ancelotti a não entrar em campo, o que indica uma preferência do treinador por Alisson e Ederson. O jogo contra o Egito, o último antes da estreia na Copa do Mundo, pode definir o rumo da posição.

Este será o segundo Mundial de Weverton. Ele esteve na Copa de 2022, justamente ao lado dos mesmos companheiros. Na ocasião, entrou no segundo tempo da partida contra a Coreia do Sul, nas oitavas de final.

Agenda do Brasil

06/06 (sábado) - Brasil x Egito (19h) - Amistoso

13/06 (sábado) - Brasil x Marrocos (19h) - Copa do Mundo

19/06 (sexta-feira) - Brasil x Haiti (21h30min) - Copa do Mundo

24/06 (quarta-feira) - Escócia x Brasil (19h) - Copa do Mundo

As chances de Balbuena

Com quase 50 jogos pela seleção paraguaia, Balbuena teve protagonismo no começo da passagem do técnico Gustavo Alfaro, que foi anunciado em agosto de 2024. Dos primeiros oito jogos da equipe, todos pelas Eliminatórias, ele participou de seis, sendo titular em cinco. Além disso, foi o capitão da equipe em três confrontos.

Em agosto de 2025, com apenas três jogos no Grêmio, o zagueiro teve lesão no tornozelo e passou por cirurgia, o que o deixou longe dos gramados por cerca de seis meses. Neste período, desfalcou a seleção por seis partidas.

Balbuena voltou a ser chamado em março deste ano para a disputa de dois amistosos. Entretanto, não entrou em campo nas partidas.

Desde a chegada de Alfaro, o jogador é o terceiro na hierarquia dos zagueiros, estando atrás de Alderete, do Sunderland, e de Gustavo Gómez, do Palmeiras. O trio chegou a jogar juntos em um esquema com três defensores.

Contudo, após a lesão do zagueiro gremista, a seleção passou a jogar com apenas dois defensores. Portanto, a maior probabilidade é de que Balbuena seja reserva, com Alderete e Gómez na titularidade.

Agenda do Paraguai

05/06 (sexta-feira) - Paraguai x Nicarágua (19h15min) - Amistoso

12/06 (sexta-feira) - Estados Unidos x Paraguai (22h) - Copa do Mundo

20/06 (sábado) - Turquia x Paraguai (00h) - Copa do Mundo

25/06 (quinta-feira) - Paraguai x Austrália (23h) - Copa do Mundo