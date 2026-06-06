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Técnico do Paraguai explica ausência de volante do Grêmio da Copa: "Esperei até o último momento"

Villasanti não atua desde agosto do ano passado, quando sofreu ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo

Filipe Duarte

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