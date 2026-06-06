Técnico do Paraguai explica ausência de volante do Grêmio da Copa: "Esperei até o último momento"

Paraguaio voltou a ser relacionado por Luís Castro, mas não jogou. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O técnico da seleção paraguaia, Gustavo Alfaro, explicou a decisão de deixar Mathias Villasanti fora dos convocados para a Copa do Mundo. O volante não atua pelo Grêmio desde agosto do ano passado, quando teve diagnosticada uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

Após um longo período de afastamento até mesmo dos treinamentos no CT Luiz Carvalho, o jogador voltou a ser relacionado pelo técnico Luís Castro nas partidas contra Santos e Corinthians, pelo Brasileirão. Entretanto, não foi utilizado.

— Eu esperei pelo Mathi até o último momento. Eu esperei, mas não pôde somar nem um minuto. Então, por aí se explica. Como disse a ele: "Mathi, o Mundial não espera". O Mundial é impiedoso. Ou seja, eu não posso ir contra a medicina e contra o tempo. E não posso cometer uma injustiça — declarou o treinador argentino, em entrevista coletiva.

A lista do Paraguai tem a presença do zagueiro Balbuena, que se recuperava de lesão muscular e até mesmo participou do amistoso contra a Nicarágua, na noite des sexta-feira (5), que terminou em goleada por 4 a 0.

— Não são questões desportivas, são questões médicas que me escapam, porque não são decisões minhas. Eu falei com os médicos. Posso entender algo pela minha experiência, mas quem têm a palavra são eles. Estive falando com o médico que operou o Mathi. Tiveram que voltar a intervir depois da operação do ligamento cruzado porque infeccionou o joelho — completou Alfaro.