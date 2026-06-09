Sondagens, interessados e valores: como o Grêmio trata a situação de Viery

Viery recebeu uma série de sondagens antes da abertura da janela de transferências. Duda Fortes / Agencia RBS

O mercado europeu deve ser o destino de Viery. O zagueiro de 21 anos recebeu uma série de sondagens nas últimas semanas. O Grêmio, até o momento, não teve o pedido atendido por nenhum dos clubes que vieram perguntar sobre a situação do defensor. A expectativa é de que a negociação se confirme até o fim do mês de julho.

Roma, Tottenham, Newcastle, Brighton e Sunderland realizaram sondagens e mandaram representantes a Porto Alegre para acompanhar o zagueiro em jogos do Tricolor. A Fiorentina teve a proposta recusada, assim, como a Juventus, que tentou envolver Arthur em uma negociação para levar o zagueiro a Turim.

Segundo fontes consultadas por Zero Hora, o Grêmio quer um pacote que supere os 15 milhões de euros (cerca de R$ 89 milhões na cotação atual). A ideia é manter um percentual de venda futura ou de mais valia da operação.

O zagueiro disputou 27 partidas e marcou dois gols nesta temporada. Outro ponto que o coloca em alta para clubes do Exterior é o fato de também atuar como lateral esquerdo.

A Itália abre a janela de transferências em 1º de julho. A Inglaterra, outro mercado com clubes interessados no defensor, permite a inscrição de novos reforços a partir de 15 de junho.