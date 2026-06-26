Sem Viery, Luís Castro avalia nova hierarquia para a defesa do Grêmio

Luís Castro observará as alternativas na intertemporada. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

A venda de Viery para a Fiorentina abre uma dúvida na defesa do Grêmio. Depois da afirmação do jovem revelado nas categorias de base do clube nesta temporada, a saída do jogador para o clube italiano cria um buraco no setor. A disputa incluirá outra promessa vinda do CT Hélio Dourado na briga pela titularidade.

A tendência é de que Luis Eduardo receba oportunidades para assumir a posição do setor, com Gustavo Martins ao seu lado. A partir dos treinos da intertemporada e dos amistosos, Luís Castro responderá nos próximos dias se promoverá uma nova hierarquia na posição,

Como fez nas categorias de base, Luis Eduardo terá a chance de assumir a vaga do lado esquerdo, posição aberta após a venda de Viery.

— Luis Eduardo é um zagueiro com muito potencial, com muita projeção, nos mais diversos aspectos, tanto físicos, quanto técnicos, quanto táticos e comportamentais. Pode jogar dos dois lados da defesa. É destro, mas pode jogar do lado esquerdo — comentou Ruimar Kunzel, ex-técnico da equipe sub-17 do Grêmio.

Contratado para assumir o time sub-20 do Botafogo-SP, Kunzel elogiou a capacidade demonstrada pelo jovem em sua trajetória nas categorias de base gremista.

— Fisicamente, ele tem um bom biotipo, bom perfil para a posição. É muito rápido, principalmente nas distâncias mais longas, uma velocidade impressionante. É um menino que tem recuperação muito boa — avaliou Kunzel, que elogiou a qualidade técnica do jovem zagueiro.

— Ajuda muito para a posição. Tem boa técnica, tem boa batida na bola, tem passe, tem jogo aéreo. É um menino muito comprometido, tem comportamentos adequados para a função, entende bem os momentos do jogo — analisou.

Outras opções

Wagner Leonardo e Kannemann são as alternativas que foram utilizadas por Luís Castro no lado esquerdo ao longo da temporada.

Gustavo Martins e Balbuena completam a relação de jogadores para a posição, apesar de serem utilizados pela direita na defesa.