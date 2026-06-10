Saiba quais jogadores do Grêmio anteciparam retorno ao CT Luiz Carvalho

Marlon sofreu grave lesão no tornozelo direito no final de março. Duda Fortes / Agencia RBS

A reapresentação oficial do Grêmio para a retomada das atividades no CT Luiz Carvalho está marcada apenas para o próximo dia 17 de junho. No entanto, na manhã desta quarta-feira (10), três jogadores anteciparam seus retornos: Luís Eduardo, Gustavo Martins e Marlon.

Os dois zagueiros se recuperam de lesões musculares. Luís Eduardo sofreu uma lesão de grau 2 na coxa direita no empate diante do City Torque, em 26 de maio, na Arena, pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Já Gustavo Martins sofreu duas fortes pancadas na vitória por 3 a 0 sobre o Confiança, pela Copa do Brasil. Apesar de ter se recuperado do choque na cabeça, o atleta está afastado desde 14 de maio por conta de dores na perna.

Por fim, o lateral-esquerdo Marlon também esteve presente no CT Luiz Carvalho na manhã desta quarta-feira. Ele vem avançado na recuperação da fratura no tornozelo direito sofrida no fim de março. No entanto, ainda não treina com bola.

O objetivo com essas antecipações é de que, ao menos, os dois zagueiros possam participar do início da intertemporada no CT Luiz Carvalho. O lateral, no entanto, ainda vai precisar de mais tempo para recuperação.

Os demais jogadores que encerraram o primeiro semestre com algum tipo de problema físico não precisaram antecipar o retorno. Pavon e Nardoni, por exemplo, se reapresentarão com o restante do elenco a partir do dia 17.