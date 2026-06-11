Retornos e saídas: como está a situação dos jogadores emprestados pelo Grêmio

Dentre os emprestados, Arezo é o que mais se destacou. Pablo PORCIUNCULA / AFP

A gestão do grupo de jogadores não se restringe a contratações e saídas. Há, também, o caso dos atletas do Grêmio que estão longe de Porto Alegre. Apesar da distância, o grupo não foge do radar do departamento de futebol.

Os atletas emprestados a outros clubes são contabilizados pela direção, mesmo que nem todos tenham plano de aproveitamento ao final do período negociados. Esse, inclusive, é o caso da maioria dos nomes que ainda retornarão à Capital.

Ao todo, sete jogadores defendem outras equipes por empréstimo. A ideia é que eles consigam ter minutos em campo, se valorizem e possam ser negociados. Outra possibilidade é que eles consigam, ao menos, mostrar rendimento capaz de garantir presença nos planos da comissão técnica.

Porém a lista efetiva de atletas a monitorar é menor. João Lucas, emprestado ao Remo, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito em março. O lateral só deve ter condições de retornar aos jogos em dezembro.

Arezo

Matías Arezo é destaque do Peñarol. Peñarol / Divulgação

Outro da relação também terá sua situação resolvida até 30 de junho. O Peñarol tem até esta data para pagar 3,5 milhões de euros, cerca de R$ 18 milhões, para manter Matías Arezo, centroavante que está emprestado ao clube uruguaio.

A compra seria obrigatória se o Peñarol chegasse até a semifinal da Libertadores, mas a equipe terminou na lanterna do Grupo E. Mesmo com o desempenho ruim, o ex-gremista marcou dois gols em seis partidas na competição. Arezo fez nove gols em 23 jogos na temporada e foi o artilheiro do time treinado por Diego Aguirre.

Mesmo sem atingir o objetivo da cláusula, o clube mantém a opção de permanecer com o jogador pelo mesmo valor. Porém, precisa exercer a opção e comunicar o pagamento do valor de entrada. Pelo acordo, os depósitos devem ser feitos em janeiro de 2027, 2028 e 2029.

Jogadores da Série A

O volante Camilo é titular na Chapecoense, mas o rendimento não ganhou a atenção da atual comissão técnica. O atacante Cristian Olivera começou a temporada em alta no Bahia, com boas atuações e participações em gols, mas caiu de produção na reta final do primeiro semestre.

Série B

Ronald, cedido ao Fortaleza, e Jardiel, que está no Grêmio Novorizontino, se enfrentam na Série B. O volante recebe oportunidades na equipe cearense, mas o jovem centroavante não conquistou espaço no time paulista.

Exterior

Emprestado ao Portland Timbers, da MLS, o atacante chileno Aravena não marcou nenhum gol nas 16 partidas disputadas na liga estadunidense.

O goleiro Adriel também está na lista de jogadores emprestados pelo Grêmio. O atleta volta do AVS, de Portugal. O rendimento não se destacou na equipe, que terminou na lanterna do Campeonato Português e foi rebaixada para a segunda divisão. Formado na base gremista, Adriel esteve em campo em 16 jogos, com 24 gols sofridos.