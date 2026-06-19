Reforços, quem sai e quem volta: a estratégia do Grêmio na intertemporada

Luís Castro quer ajustar a produção do setor ofensivo do Grêmio. Rodrigo Fatturi / Divulgação Grêmio

Luís Castro não perde tempo. Na quinta (18), segundo dia da intertemporada do Grêmio, o técnico levou os jogadores para a realização de trabalhos táticos no gramado do CT Luiz Carvalho. Até mesmo uma simulação de jogo (atividade teve menos do que os 10 jogadores de linha) ocorreu com apenas duas sessões de treinos.

O primeiro teste chegará em breve. No dia 27 de junho, sábado que vem, a equipe será observada no amistoso contra o Cascavel. Uma chance de ver em prática os primeiros ajustes ensaiados nos treinamentos.

Uma das prioridades da comissão técnica é resolver a dificuldade ofensiva da equipe. No Brasileirão, o time é o quarto pior ataque. São 20 gols marcados. Só Chapecoense, Mirassol e Corinthians fizeram menos.

E os reforços?

A direção busca a contratação de mais um meia, com características para ser o organizar do setor, mas o mercado ainda não apresentou as opções desejadas. Alan, do Moreirense, não será esse reforço. Livre após o fim do contrato com o clube, o ex-meia do Palmeiras viveu uma boa temporada em Portugal. Em 33 partidas da liga, o jogador marcou cinco gols e deu cinco assistências. Mas ele não será contratado pelo Tricolor. Outras alternativas estão em avaliação.

Quem vai sair?

Liberado dos treinos de quarta e quinta, Gabriel Mec se reapresenta nesta sexta-feira para iniciar os treinos com os colegas. O jovem, caso não seja vendido, terá oportunidades de ganhar a posição de vez nos treinos. Mas o cenário mais provável é de que o meia-atacante acabe negociado nas próximas semanas.

— Não mudou (a situação financeira), a gente sabia o que iria enfrentar. Fizemos uma proposta dentro das possibilidades e não conseguimos o acordo. O recurso usado entendemos ser necessário para o momento. As vendas já eram uma necessidade, já estavam no orçamento pela gestão anterior — explicou o vice de futebol Rafael Lima.

A condição é semelhante para Viery. A direção também recebeu uma série de sondagens pelo defensor. A tendência de venda é considerada alta.

Quem retorna?

O acréscimo provável para o setor defensivo virá do departamento médico. Marlon avançou mais um estágio da recuperação. O lateral correu no gramado do CT durante o treino de quinta. Mais uma etapa superada para ser opção novamente.

— Estou muito feliz. Minha primeira corrida em três meses. Só em poder sentir a grama é uma sensação ótima. Nesse período, conseguimos quebrar algumas barreiras e recuperar rápido. Agora tem um tempo bom pela frente pra gente condicionar, melhorar a parte física e pegar confiança — disse o lateral em material divulgado pelo clube.

O trabalho de construção do meio-campo precisará esperar até o treino de sábado. Noriega e Villasanti, assim como Amuzu, retornam aos treinos apenas nesta data. O trio também recebeu liberação da direção pra se reapresentar depois dos demais companheiros. O paraguaio será um dos jogadores a ter mais espaço com a saída de Arthur, assim como Nardoni.