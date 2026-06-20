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Reforçômetro: goleiro é a melhor contratação do Grêmio no ano; veja como foram os atletas trazidos em 2026

Direção contratou seis jogadores no primeiro semestre da temporada

Marco Souza

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