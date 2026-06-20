Reforçômetro: goleiro é a melhor contratação do Grêmio no ano; veja como foram os atletas trazidos em 2026

Weverton é o principal destaque gremista na temporada. Lucas Uebel / Gremio.net

O ano de 2026 é de poucas caras novas no grupo de jogadores do Grêmio. Até o momento, a direção acrescentou seis reforços. Weverton, Caio Paulista, Enamorado, Tetê, Leonel Pérez e Nardoni. Uma dessas apostas é inquestionável, com goleiro convocado por Carlo Anceletti para a disputa da Copa do Mundo.

A avaliação do restante das contratações depende do momento. Alguns mostraram motivos para otimismo. Outros decepcionaram. Sem dinheiro para buscar muitos reforços, a aposta de recuperação está no trabalho de Luís Castro.

O grupo de jogadores voltou aos trabalhos na quarta-feira (17). Depois da atividade deste sábado (20), eles terão o domingo (21) para descansar antes da semana de treinos para o amistoso do próximo sábado (27), contra o Cascavel.

Os testes e ajustes feitos pela comissão técnica poderão ser observados na prática, uma chance de quem ainda não aprovou mudar a avaliação.

— O único que já se mostrou por completo, e bem, foi o goleiro Weverton. Há quem discuta seu salário, mas está se pagando. Dos demais, Enamorado se mostra esforçado e com alguma qualidade técnica. Tetê, pelo preço, decepciona, Léo Pérez é novo demais e paga tributo por isto. Nardoni, por enquanto, está mais caro do que bem. Caio Paulista poderia ser devolvido imediatamente — comentou Zé Alberto Andrade, comunicador da Rádio Gaúcha.

Altos investimentos

O comentarista da Rádio Gaúcha e analista tático do Grupo RBS Cristiano Munari vê apenas um dos reforços gremistas da temporada aprovado até o momento.

— Weverton é a única das contratações do Grêmio no começo da temporada que já deu uma boa resposta. No entanto, pelo dinheiro investido, principalmente em Nardoni e Tetê, é preciso que Luís Castro insista neles — afirmou o analista.

Munari defende que a convicção que existia entre janeiro e março não pode acabar em junho.

— Sobre Perez, ainda penso que é um jogador que não está pronto para ser titular. Já o Enamorado veio para o grupo e isso pode cumprir. Não tem qualidade para ser titular — projetou.

Meia e lateral direito

A direção ainda busca dois reforços no mercado, sem considerar as eventuais vendas e a busca por reposições.

O departamento de futebol quer acrescentar ao grupo mais um meia, com características para jogar como o organizador da equipe, e um lateral direito para disputar com Pavon a titularidade da posição. Porém, a tendência é alguns nomes saiam antes da busca pela chegada de novos reforços.