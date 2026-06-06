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Recuperado de lesão, zagueiro do Grêmio joga amistoso antes da Copa do Mundo

Balbuena atuou no segundo tempo da goleada de 4 a 0 do Paraguai sobre a Nicarágua

Filipe Duarte

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