Recuperado de lesão, zagueiro do Grêmio joga amistoso antes da Copa do Mundo

Defensor estava sem atuar desde o dia 17 de maio. Divulgação / Asociación Paraguaya de Fútbol

O Grêmio recebeu uma boa notícia na noite de sexta-feira (5). Recuperado de lesão, o zagueiro Balbuena voltou a atuar — mas pela seleção paraguaia, na goleada de 4 a 0 sobre Nicarágua, no último amistoso antes da Copa do Mundo.

O defensor gremista ingressou no intervalo da partida, substituindo o palmeirense Gustavo Gómez, e recebeu a braçadeira de capitão. A partida foi disputada no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção.

O atleta de 34 anos estava afastado dos gramados desde o dia 17 de maio, quando sofreu uma lesão muscular grau 1 na coxa esquerda, na classificação do Tricolor sobre o Confiança, em Sergipe, pela quinta fase da Copa do Brasil.