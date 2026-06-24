Recuperado de lesão e em busca de espaço no Grêmio, Villasanti volta a ser opção para o meio

Villasanti volta a ser opção após grave lesão. Lucas Uebel / Gremio,Divulgação

Villasanti está de volta. Neste sábado (27), o volante voltará a ter minutos em campo com o Grêmio, no amistoso contra o Cascavel.

Foi um longo processo: 317 dias desde a lesão, em 17 de agosto do ano passado, até 27 de junho, para a recuperação completa do grave problema sofrido no joelho esquerdo contra o Atlético-MG.

A recuperação da cirurgia para corrigir a ruptura no ligamento cruzado anterior e a lesão no menisco lateral do joelho esquerdo custaram a ida do jogador à Copa do Mundo.

O meio-campista tentou voltar a tempo de ser opção para Gustavo Alfaro, técnico da seleção paraguaia. Porém, o treinador explicou que não tinha como levar aos Estados Unidos um jogador que não teve nenhum minuto em campo na temporada.

— Eu esperei pelo Mathias (Villasanti) até o último momento. Eu esperei, mas não pôde somar nem um minuto. Então, por aí se explica. Como disse a ele: "Mathias, o Mundial não espera". O Mundial é impiedoso. Ou seja, eu não posso ir contra a medicina e contra o tempo. E não posso cometer uma injustiça — lamentou o treinador.

Banco de reservas

Alfaro revelou que uma infecção durante a recuperação atrasou ainda mais o retorno do jogador. Porém, Villasanti está de volta em plenas condições desde a liberação para o retorno aos gramados.

A comissão técnica gremista também adotou cautela. Luís Castro relacionou o volante para os jogos contra Santos e Corinthians, mas não o utilizou.

— O Villasanti pode ganhar minutos. Se trabalhar para ganhar os minutos e for melhor do que os colegas no treino, ganha minutos. Se ele não estiver ao nível dos colegas, e os colegas estiverem melhor que ele, não ganha — explicou Castro.

Trio de volantes

Após o período de férias, o volante retornou aos treinos no CT Luiz Carvalho no último sábado. A ideia da comissão técnica é observar o paraguaio como uma opção para o time titular no segundo semestre.

Sem Arthur, uma vaga no meio-campo está aberta. Um dos testes que será feito no período de intertemporada é a utilização de uma equipe sem um meia, com Leonel Pérez, Nardoni e Villasanti juntos.

Um trio para dar sustentação defensiva, mas com liberdade para que os volantes se soltem para auxiliar na construção ofensiva. Um time mais reativo, sem tanta posse de bola, mas com mais velocidade para recuperar a bola dos adversários e atacar.

Com contrato até o fim de 2029, o meio-campista recebeu muitas sondagens no início de 2025. Após acertar a extensão do vínculo, com reajuste salarial, a permanência ficou acertada para o futuro. Sem Arthur, Villasanti terá ainda mais importância nos planos gremistas.