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A espera acabou
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Recuperado de lesão e em busca de espaço no Grêmio, Villasanti volta a ser opção para o meio

Após mais de 300 dias parado por conta de uma lesão, volante ganhará minutos em jogo-treino contra oCascavel

Marco Souza

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