Quem é Lucas Barros, protagonista do Grêmio no título do Gauchão sub-17

Lucas Barros marcou três gols na decisão do Gauchão sub-17. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

O Grêmio teve um protagonista na decisão do Gauchão sub-17. Lucas Barros marcou os três gols da equipe nos jogos com o Inter. O camisa 7 balançou as redes duas vezes na vitória por 2 a 1, na partida de ida, e fez o gol gremista na derrota por 2 a 1, no jogo de volta.

O atacante chegou ao clube com 14 anos, vindo de Aracaju-SE. Nascido em 2009, o jogador completou 17 anos em janeiro. Ele terminou o Gauchão sub-17 como artilheiro da equipe, com quatro gols.

Lucas é canhoto, atua preferencialmente pelo lado direito e tem 1m76cm. O contrato do atleta é válido até 2 de fevereiro de 2028.

Em 2026, contando apenas jogos oficias, ele tem cinco gols marcados em 14 partidas disputadas. O jovem conquistou o Gauchão sub-17 de 2025 e o Gauchão sub-15 em 2024.