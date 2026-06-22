Quatro jogadores do Grêmio voltam a trabalhar em campo

Noriega treinou normalmente com o restante do grupo nesta segunda-feira (22). Rodrigo Fatturi / Grêmio

O Grêmio está de volta aos treinamentos com foco no restante da temporada. Neste segunda-feira (22), o técnico Luís Castro pôde contar com o retorno de mais quatro jogadores que ainda não estavam totalmente reintegrados após o retorno aos treinamentos. Villasanti, Amuzu, Gabriel Mec e Noriega foram os "reforços" acrescidos ao elenco gremista.

Apesar de serem destacados como retornos, o quarteto já havia participado da atividade de sábado (20), no CT Luiz Carvalho, mas nem todos trabalharam no campo.

Agora, Luís Castro tem apenas três baixas por conta de problemas físicas. O lateral-esquerdo Marlon se recupera de fratura no tornozelo direito e voltou a correr na semana passada. O zagueiro Luis Eduardo e o atacante Pavon seguem em tratamento de problemas musculares.

O Tricolor voltou às atividades desta semana com foco na preparação para o restante do ano. A equipe gremista fará três amistosos antes do fim da Copa do Mundo.

Os adversários serão o Cascavel, no sábado (27), no interior do Paraná. Em Julho, o Grêmio enfrentará a Chapecoense, no dia 5, e o Cruzeiro no dia 12 — encerrando o calendário de partidas preparatórias.

Veja imagens do treino desta segunda-feira (22):