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Promessa do Grêmio comemora mais uma convocação para a seleção brasileira sub-17: "Feliz por essa oportunidade"

Atacante Benjamin estará ao lado do goleiro do clube, Vitão, na seleção. A convocação faz parte da segunda etapa de preparação para o Mundial da categoria, que acontece em novembro, no Catar

Marco Souza

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