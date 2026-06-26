Promessa do Grêmio comemora mais uma convocação para a seleção brasileira sub-17: "Feliz por essa oportunidade"

Benjamin é um dos principais nomes da base gremista. Caroline Martins / Grêmio/Divulgação

Na briga por um lugar no grupo que disputará a Copa do Mundo Sub-17, o atacante Benjamin, 16 anos, terá um companheiro de Grêmio representando o clube na convocação da seleção brasileira da categoria para um período de testes. O goleiro Vitão também representará o Tricolor na lista do técnico Carlos Eduardo Patetuci.

Integrante da categoria sub-20 no clube, o jovem, que completa 17 anos no próximo mês, deseja repetir os passos de outros jogadores da posição lançados pelo Tricolor nos últimos anos. Benjamin comemorou a nova convocação.

— Muito feliz por mais essa oportunidade de representar o Grêmio na seleção, ao lado do meu companheiro de time — disse o jovem, que participou do amistoso do Brasil contra a Colômbia em fevereiro, e tem cinco convocações para a seleção de base no currículo.

O atacante é considerado uma das principais promessas das categorias de base, com boa avaliação do departamento de futebol. Em 16 jogos disputados nesse ano, marcou um gol e participou da conquista do Gauchão Sub-17. No ano passado, pelo time sub-17, marcou sete vezes em 37 partidas.

— Em meio à disputa de uma Copa do Mundo, vendo diariamente tantos craques em campo e muitos deles representando o nosso país, tenho uma inspiração a mais para dar o meu máximo e, se Deus quiser, disputar um Mundial pelo Brasil em novembro — projetou o atacante.