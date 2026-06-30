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Peñarol irá comprar centroavante emprestado pelo Grêmio, diz imprensa uruguaia; veja valores

Pelos termos combinados, ficou acertado o pagamento de 3,5 milhões de dólares pelo jogador de 23 anos

Zero Hora

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