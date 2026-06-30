Peñarol irá comprar centroavante emprestado pelo Grêmio, diz imprensa uruguaia; veja valores

Arezo marcou nove gols em 23 jogos pelo Peñarol em 2026. Peñarol / Divulgação

O Peñarol se acertou com Matías Arezo e irá exercer a opção de compra estabelecida em contrato com o Grêmio. A informação é da imprensa uruguaia.

O clube de Montevidéu tinha até esta terça-feira (30) para executar a negociação. Pelos termos combinados, ficou acertado o pagamento de 3,5 milhões de dólares (cerca de R$ 18 milhões na cotação atual).

Pelo acordo, os depósitos devem ser feitos em janeiro de 2027, 2028 e 2029. Arezo fez nove gols em 23 jogos na temporada e foi o artilheiro do time treinado por Diego Aguirre.

Arezo foi contratado pelo Grêmio em julho de 2024, junto ao Granada, da Espanha. Pelo Tricolor, disputou 38 jogos e marcou apenas seis gols.

Quer notícias, bastidores, vídeos e análises da Copa do Mundo?🏆Inscreva-se na newsletter exclusiva de GZH e receba tudo direto no seu e-mail 📩 Clique aqui para se cadastrar