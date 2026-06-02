Os próximos passos do Grêmio após a mudança no departamento de futebol

Paulo Pelaipe, Luís Castro e Odorico Roman durante treino no CT Luiz Carvalho. Angelo Pieretti / Divulgação Grêmio

O primeiro dominó da intertemporada se movimentou no Grêmio. Na tarde da última segunda-feira (1º), o clube anunciou mudança no comando do departamento de futebol. Antonio Dutra Júnior deixou o posto de vice de futebol.

Rafael Lima, diretor de futebol até o início desta semana, assumirá o posto de responsável político da pasta. Mas apesar da troca em um dos cargos mais importantes do clube, as mudanças nas lideranças do vestiário param por aí. Luís Castro segue respaldado pela direção.

A aposta no técnico segue convicção da gestão. Por isso, o português continua com o mesmo prestígio junto ao presidente Odorico Roman, seus pares no Conselho de Administração e com o novo vice de futebol. Em contato com ZH, diversas fontes no clube garantiram que a comissão técnica não será alterada.

— O nosso treinador é o Luís Castro, a comissão técnica está trabalhando para dar o melhor. Ele é totalmente respaldado pela nossa direção. A direção não está contente com os resultados, com aquilo que foi obtido, mas ele (Castro) também manifestou esse sentimento. Muita coisa pode acontecer, mas a tendência é que ele permaneça assim. Porque nós sabemos da importância na longevidade de um trabalho — afirmou Dutra, em entrevista ao Hoje nos Esportes, da Rádio Gaúcha.

Na nota divulgada pela assessoria de comunicação gremista, a mudança no departamento de futebol foi justificada como uma solicitação de Dutra por "razões pessoais e profissionais".

— Fiz uma avaliação. Desde a época da eleição, superar as duas votações e o desgaste de uma campanha acirrada. Exigiu muito de mim, dedicação enorme. Trabalhei todos os dias, os treinos e os jogos. De tudo que foi feito, fica fácil perceber o comprometimento. Embora a ideia inicial fosse levar até o fim do ano, achei por bem acelerar esse processo. Me afastei de tudo que não era o Grêmio. A ideia era de que o Rafael assumisse. O presidente não queria, mas expliquei minhas razões — avaliou o dirigente.

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A questão é que a troca de comando não altera o planejamento que passou a ser tocado desde o apito final da derrota contra o Corinthians. Agora, com o executivo Paulo Pelaipe ainda mais envolvido, a direção fará uma nova reformulação no vestiário.

Depois de mexer em muitos jogadores no início da temporada, o processo de chegadas e saídas será tratado como prioridade. Outra convicção, segundo fontes ouvidas por ZH, é que o período de treinos ajudará a dar melhor direção ao time.

Com tempo para ajustar o trabalho no dia a dia de treinos, o técnico poderá corrigir problemas identificados ao longo do primeiro semestre. São esses ajustes que, neste momento, reforçam a aposta feita ao final do ano passado na contratação de Luís Castro e sua comissão técnica.