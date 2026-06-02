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Os próximos passos do Grêmio após a mudança no departamento de futebol

Direção aposta na permanência de Luís Castro para o restante de 2026

Marco Souza

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Saimon Bianchini

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