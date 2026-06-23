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Os dois motivos que fizeram o Grêmio aceitar o amistoso com o Cascavel

Tricolor receberá cerca de R$ 2 milhões pela partida no Paraná. Jogo ocorre neste sábado

Marco Souza

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