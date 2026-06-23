Os dois motivos que fizeram o Grêmio aceitar o amistoso com o Cascavel

Luís Castro observará variações da equipe contra o Cascavel. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

Dois motivos sustentam a decisão tomada pelo departamento de futebol do Grêmio para aceitar a proposta de amistoso contra o Cascavel, marcado para sábado (27), às 16h. Um financeiro e outro de ordem técnica.

Pelo pacote oferecido, com voo fretado e hospedagem, o clube ainda receberá um valor significativo pela partida deste final de semana. Segundo fontes ouvidas por Zero Hora, o Tricolor ganhará um pouco menos de R$ 2 milhões pelo amistoso contra os paranaenses. A dívida pela transferência de Bitello não tem relação com a partida.

A tendência é de que o Cascavel use uma equipe reserva no jogo. O time paranaense decide classificação na Série D no domingo, dia seguinte ao amistoso, contra o Marcílio Dias. O presidente da equipe, Valdinei Silva, confirmou à ZH que o clube não utilizará a equipe sub-20.

O Cascavel solicitou à CBF o adiamento do jogo pela segunda fase da Série D. O clube paranaense empatou em 2 a 2 a partida de ida.