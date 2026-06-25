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Os 20 dias que definem o segundo semestre do Grêmio

Tricolor decidirá situações na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana, além de evitar entrar novamente na zona do rebaixamento no Brasileirão

Marco Souza

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