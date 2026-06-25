Os 20 dias que definem o segundo semestre do Grêmio

Castro segue pressionado pelos últimos resultados no Brasileirão. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

O Grêmio decide seu segundo semestre em 20 dias. A partir do jogo contra o Mirassol, no retorno do Brasileirão, no dia 16 de julho, Luís Castro terá três semanas para decidir o futuro do clube na Copa do Brasil, na Copa Sul-Americana e na luta contra o Z-4 na Série A.

O primeiro compromisso será em Mirassol, com a zona de rebaixamento como ameaça. A CBF decidiu antecipar o retorno das equipes, pela necessidade gremista de disputar os playoffs da Copa Sul-Americana. Adiado, pelo mesmo motivo, o jogo contra o Botafogo segue sem data.

Depois de iniciar a volta das férias com o foco na Série A, o Tricolor viajará a La Paz para enfrentar o Bolívar na altitude de 3.650m. O jogo de volta na competição será na Arena, dia 30 de julho. Entre as partidas contra os bolivianos, há a uma em Porto Alegre contra o Fluminense pelo Brasileirão.

Copa do Brasil

Depois da situação na competição continental, outro mata-mata definirá o que será o segundo semestre. O Mirassol, em São Paulo no dia 2 de agosto, e na Capital dia 5 de agosto, para definir a classificação às quartas de final da Copa do Brasil.

Até o momento, a direção se mobilizou para alterar algumas peças do grupo de Luís Castro. Saíram Arthur, por falta de acerto financeiro, e André Henrique, vendido. O zagueiro Wallace, ainda sem confirmação oficial gremista, teve a negociação anunciada pelo CRB. O clube de Alagoas informou que a direção do Tricolor pagará R$ 3 milhões por 50% dos direitos econômicos do defensor de 21 anos.

Confira o calendário do Grêmio no retorno aos jogos:

16/7 - Mirassol x Grêmio (Brasileirão)

Mirassol x Grêmio (Brasileirão) 23/7 - Bolívar x Grêmio (Copa Sul-Americana)

Bolívar x Grêmio (Copa Sul-Americana) 26/7 - Grêmio x Fluminense (Brasileirão)

Grêmio x Fluminense (Brasileirão) 30/7 - Grêmio x Bolívar (Copa Sul-Americana)

Grêmio x Bolívar (Copa Sul-Americana) 2/8 - Mirassol x Grêmio (Copa do Brasil)

Mirassol x Grêmio (Copa do Brasil) 5/8 - Grêmio x Mirassol (Copa do Brasil)