O valor milionário que o Grêmio receberá pela venda de atacante

André Henrique não marcou gols pelo clube na temporada de 2026. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

Na terceira tentativa, o Goztepe conseguiu comprar André Henrique. O Grêmio anunciou nesta sexta-feira (19) a venda do centroavante para o clube turco.

O valor da transferência ficou em 1,5 milhão de euros, com mais 500 mil euros em bonificações. Em reais, o valor imediato será de cerca de R$ 9 milhões. E mais R$ 3 milhões em metas contratuais.

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A nova equipe do atacante tentou contratá-lo duas vezes. Em janeiro, a direção turca ofereceu 4 milhões de euros (R$ 23,5 milhões). Na época, o Grêmio recusou e acertou a renovação contratual com o jogador, ampliando o vínculo e aumentando o salário e a multa rescisória de André para clubes do Exterior.

O clube também não aceitou a investida feita em agosto de 2025, quando a proposta era de 2 milhões de euros. Sem Braithwaite, Mano Menezes pediu a permanência do atacante para compor o setor junto com Carlos Vinícius.

Dono de 40% dos direitos econômicos do jogador, o Grêmio ficará com R$ 3,6 milhões pela venda. O Hercílio Luz tem 40% e o Capivariano os 20% restantes.

André Henrique fez apenas 13 jogos na temporada, sem marcar gols ou dar assistências. Ao todo, disputou 86 jogos. Durante a passagem pelo Tricolor, marcou 12 gols.

Na Turquia, o contrato dele será válido por quatro anos.