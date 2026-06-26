O provável Grêmio para o amistoso contra o Cascavel

O Grêmio tem a equipe encaminhada para o primeiro teste da intertemporada, neste sábado (27), às 16h, contra o Cascavel. Gaúcha Esportes transmite o confronto em imagens no YouTube. Depois, o Tricolor enfrentará a Chapecoense, em Sinop, no Mato Grosso, e o Cruzeiro, em Brasília.
Luís Castro tem oito desfalques entre lesionados, convocados e jogadores que deixaram o clube. Ele deve aproveitar o jogo para testar alternativas na busca por melhores resultados no segundo semestre.
As ausências definitivas são Arthur, que não chegou a acordo para renovar, Viery e André Henrique, vendidos, respectivamente, para o Goztepe SK, da Turquia, e a Fiorentina, da Itália. O volante Tiaguinho, com um quadro persistente de enxaqueca, permaneceu em Porto Alegre para realizar exames e não estará à disposição da comissão técnica.
Weverton e Balbuena estão nos Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo. Luis Eduardo e Pavon estão em fase final de recuperação de lesões musculares e devem ficar de fora.
Retornos
O goleiro Gabriel Grando e o zagueiro Gustavo Martins voltam a ser opções para Luís Castro. O volante Villasanti, que evoluiu na parte técnica e física, também deve ganhar minutos no amistoso após quase um ano sem atuar.
O paraguaio é visto como peça fundamental no projeto de esquema tático da comissão técnica para o segundo semestre, com um tripé de meio-campistas.
Escalação
A provável formação tem Gabriel Grando; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Pedro Gabriel; Leo Pérez, Villasanti (Mec) e Nardoni; Tetê (Enamorado), Carlos Vinícius e Amuzu.
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