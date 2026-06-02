O balanço do Grêmio no primeiro semestre de 2026

Os primeiros meses de Luís Castro no Grêmio foram de instabilidade. Renan Mattos / Agencia RBS

Do dia 2 de janeiro, quando começaram os trabalhos de Luís Castro à frente do Grêmio, até esta terça-feira se passaram 151 dias. Tempo suficiente para 37 jogos, com 15 vitórias, 12 empates e 10 derrotas, 51,3% dos pontos disputados.

Os primeiros meses do português foram de instabilidade. Dentro de campo, o Tricolor conquistou o Gauchão ao superar o Inter na grande decisão. No entanto, esse foi o ponto mais alto da trajetória do português nesse período.

Na Copa do Brasil, o time conseguiu a classificação para as oitavas de final, ao vencer o Confiança nas duas partidas da quinta fase. Agora, no retorno às competições, terá o Mirassol em busca da vaga nas quartas.

Em um grupo acessível, não conseguiu a classificação direta para as oitavas da Sul-Americana. Com a segunda posição na chave, terá que jogar, pelo segundo ano consecutivo, os playoffs da competição internacional.

Mas a pior situação no primeiro semestre gremista é no Brasileirão. Com 18 rodadas jogadas, o Grêmio é apenas o 16º colocado, com 21 pontos, um a mais que o Vasco, primeiro no Z-4.

Mais jogos e gols

O centroavante Carlos Vinícius foi quem mais entrou em campo nesse primeiro semestre do ano. O atacante esteve em 34 partidas, desfalcando a equipe apenas contra o Torque, na Sul-Americana, contra o Athletico-PR no Brasileirão e contra o Confiança-SE na Copa do Brasil. O top 5 tem também o goleiro Weverton (32), Amuzu (32), Enamorado (31) e Pavón (29).

Mais tempo em campo também corresponde a mais gols. O centroavante é o artilheiro do Grêmio em 2026, até o momento. Carlos Vinícius já marcou 17 vezes na temporada. O segundo colocado é Amuzu, com 7, seguido por Braithwaite (4), Edenilson (3) e Tetê (3).

Destaques até o momento

Se houve algo positivo no início do trabalho de Luís Castro, foi a forma como valorizou os jovens no time titular. Pedro Gabriel, Viery e Gabriel Mec foram as principais apostas do treinador português, e os três corresponderam às expectativas, conseguindo se firmar entre os 11 iniciais e justificando a confiança recebida.

Com as boas atuações, chamaram a atenção de clubes do futebol europeu e podem gerar frutos financeiros ao Grêmio.

Quem também se destacou foi Weverton. O goleiro foi contratado no começo do ano e se tornou um alicerce da equipe gremista. As vezes que salvou o Tricolor nas competições fizeram com que o camisa 1 fosse chamado para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Canadá, dos Estados Unidos e México.

As decepções

Mais do que um nome, a decepção do Grêmio é o desempenho em campo. Ainda sem um time titular plenamente definido, a equipe de Luís Castro patinou e apresentou muitas falhas, individuais e coletivas.

Por outro lado, algumas contratações passaram longe de animar o torcedor do Grêmio em campo. Caio Paulista, Tetê, Nardoni e Léo Pérez viveram altos e baixos desde que desembarcaram em Porto Alegre, mas o saldo foi negativo.