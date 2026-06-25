Na onda de Matheus Cunha, atacante do Grêmio espera reproduzir passos do conterrâneo 

Arnaldo marcou quatro gols na temporada de 2026. Angelo Pieretti / Divulgação Grêmio

Atacante do sub-20 do Grêmio, Arnaldo sonha alcançar o nível do conterrâneo Matheus Cunha, centroavante da Seleção Brasileira. Paraibano de João Pessoa, o jovem do Tricolor busca inspiração no atacante do Manchester United até na comemoração de gols.

Matheus Cunha viu nas redes as comemorações de Arnaldo. E o centroavante da Seleção interagiu com o jovem gremista.

Projeto gremista na Paraíba

A carreira da promessa de 19 anos é fruto da persistência. Oriundo de um projeto gremista na Paraíba, o Núcleo de Captação do Grêmio e do Centro Esportivo Avaí, Arnaldo teve grande destaque na cidade natal. E, pelo rendimento, recebeu a oportunidade de defender o clube de Porto Alegre.

Quatro testes

Ele precisou, no entanto, fazer três vezes o teste até conseguir a vaga nas categorias de base do Grêmio. Depois de não passar nas avaliações iniciais, recebeu o aval para ficar na quarta tentativa. Desde o início de 2023, defende as equipes de base do Tricolor.

Pela equipe sub-20, Arnaldo acumula 21 jogos em 2026. Ele marcou quatro gols e uma assistência na temporada. Canhoto, atua pelos lados do campo.