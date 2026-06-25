Grêmio

Pratas da Dupla
Notícia

Na onda de Matheus Cunha, atacante do Grêmio espera reproduzir passos do conterrâneo 

Arnaldo, 19 anos, nasceu na mesma cidade do centroavante da Seleção Brasileira

Marco Souza

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