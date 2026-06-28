Na mira do futebol europeu, Gabriel Mec desconversa sobre saída do Grêmio: "Se for para ficar, vou ficar"

Mec foi titular no confronto contra o Cascavel. Lucas Uebel / Gremio,Divulgação

O meia Gabriel Mec foi um dos poucos destaques do Grêmio na vitória contra o Cascavel, em amistoso disputado neste sábado (27). Ainda que tenha atuado pouco mais de 45 minutos, o jovem foi um dos jogadores mais participativos da equipe e buscou criar oportunidades para o Tricolor chegar ao gol.

Após a partida, porém, o principal assunto foi seu futuro. Mec já teve seu nome vinculado a clubes europeus e pode ser vendido pela direção gremista ainda nesta janela de transferências. O meia, no entanto, garantiu estar 100% focado em ajudar o Grêmio na sequência da temporada.

— Sei que Deus vai fazer o que for melhor. Se for para ficar, vou ficar. Deus sabe de tudo. Vai acontecer o que for melhor para os dois. Quem cuida de mim e da minha carreira, me deixa focado somente com o campo. Enquanto tiver aqui, vou dar 100%.

Sobre o amistoso em Cascavel, o meia admitiu que o desempenho coletivo não foi dos melhores. Ainda assim, valorizou a vitória no primeiro teste antes do retorno às competições no Brasil.

— Era um jogo de preparação. Sabíamos da dificuldade de jogo. Não foi a partida que a gente queria, mas importante é vencer e evoluir para chegar o mais próximo dos 100% quando as competições voltarem.

O time de Luís Castro ainda terá mais dois confrontos antes do retorno oficial das competições. Primeiro, no próximo sábado, enfrentará a Chapecoense, em Sinop-MT. Depois, o Cruzeiro, dia 12, no Mané Garrincha, em Brasília.

Veja a entrevista de Gabriel Mec