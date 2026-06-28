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Na mira do futebol europeu, Gabriel Mec desconversa sobre saída do Grêmio: "Se for para ficar, vou ficar"

Meia-atacante é um dos jogadores mais valorizados do elenco gremista 

Zero Hora

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