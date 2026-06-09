Mescla de superação e declínio: como foi o desempenho do Grêmio após Copas do Mundo

Técnico Luís Castro se abraça na paralisação da Copa para engrenar no Grêmio. Lucas Uebel / Gremio.net

As principais competições do futebol brasileiro estão paralisadas desde o dia 31 de maio por conta da Copa do Mundo. A última vez que o Grêmio entrou em campo foi no dia 30 de maio, quando foi derrotado por 3 a 1 para o Corinthians.

O técnico Luís Castro atrela a melhora do time à parada — na qual terá quase dois meses para trabalhar a equipe. Mas será que o aumento no desempenho após interrupções é algo que o Tricolor possui no histórico recente?

Esta é a quinta vez nos últimos 20 anos que o Tricolor interrompe seus jogos em decorrência da disputa de um Mundial. Em quatro ocasiões, a paralisação ocorreu por conta da Copa do Mundo de seleções, enquanto uma foi motivada por um torneio de clubes.

O Grêmio, neste período, contou com grandes momentos após a volta da competição. No entanto, em outras situações, o declínio a partir da segunda metade da temporada foi claro.

Por isso, a Zero Hora realizou um levantamento com o desempenho do Tricolor após a Copa do Mundo nas últimas 20 paralizações para o torneio.

Vale destacar que o Mundial de 2022 iniciou no dia 20 de novembro, após o término do Campeonato Brasileiro, e a competição não precisou ser paralisada.

Rumo à Libertadores

Em 2006 o mundo voltou os olhares para a Copa do Mundo da Alemanha. O calendário do futebol brasileiro paralisou no dia 3 de junho, apenas seis dias antes da estreia da competição.

Até então, o Grêmio — que retornara da Série B —, havia vencido o Inter no Campeonato Gaúcho e acumulava uma mediana campanha no Brasileirão. O time do técnico Mano Menezes era nono colocado, com 15 pontos após 10 rodadas.

O ponto negativo foi a eliminação na segunda fase da Copa do Brasil para o 15 de Novembro em pleno Estádio Olímpico. Os números do Grêmio no primeiro semestre eram de 32 jogos, 18 vitórias, nove empates e cinco derrotas, com 65% de aproveitamento.

Mais de um mês depois, com apenas o Brasileirão para se preocupar, o Tricolor realizou uma campanha sólida no segundo semestre, e terminou a competição na terceira posição, com 67 pontos, retornando para a Libertadores.

O time de Mano Menezes somou 61% de aproveitamento após a Copa do Mundo, com 28 jogos, 16 vitórias, quatro empates e oito derrotas.

O salvador da pátria

Renato Portaluppi fez a sua primeira passagem como treinador pelo Grêmio em 2010. Jefferson Botega / Agencia RBS

O Grêmio foi para a pausa da Copa da África do Sul no dia 6 de junho em uma promissora e segura primeira metade de 2010. O time foi campeão gaúcho novamente sobre o Inter e foi semifinalista da Copa do Brasil após ser eliminado para o Santos em um embate memorável.

No Brasileirão, o time do técnico Silas era 12º colocado, com oito pontos somados nas sete primeira rodadas. Com um aproveitamento total da temporada de 71%.

Mas após 37 dias de paralização, o time de Silas desencaixou e foi parar na zona de rebaixamento do Brasileirão, com apenas quatro pontos somados em 18 disputados após a Copa.

Apesar da derrota por 2 a 0 para o Goiás no Olímpico — que resultou na eliminação na segunda fase da Sul-Americana — , Renato realizou uma campanha de mobilização histórica e levou o time da 18ª colocação para ser quarto colocado do Brasileirão.

Antes da chegada do técnico, o Grêmio possuía 30% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro. Com Renato, o Tricolor conquistou 68% dos pontos disputados e terminou o Brasileirão com 63 como pontuação final

Após a disputa do Mundial, o Grêmio somou 33 jogos, 15 triunfos, 11 empates e sete derrotas, desempenho de 56% de aproveitamento.

A volta do técnico das glórias e do 7 a 1

Felipão retornou ao Grêmio em 2014 após a Copa do Mundo. Marcelo Oliveira / Agencia RBS

Em 2014, a Copa do Mundo foi no Brasil, com Porto Alegre sediando o torneio. O calendário cessou no dia 1º de junho, menos de duas duas semanas antes da estreia entre Brasil e Croácia.

No Brasileirão, o time do técnico Enderson Moreira era sexto colocado na nona rodada, e tinha, até então, 36 jogos, 19 vitórias e 10 empates, com 62% de aproveitamento.

Felipão liderou o Grêmio ao sétimo lugar do Brasileirão com 61 pontos somados. O desempenho após o Mundial foi de apenas 46% de aproveitamento com 30 jogos, 13 vitórias, sete empates e 10 derrotas.

Do encanto às frustrações

Grêmio foi eliminado da Libertadores de 2018 para o River Plate. Carlos Macedo / Agencia RBS

Até a Copa do Mundo da Rússia de 2018 eram apenas comemorações do lado gremista. Vindo do título da Libertadores do ano anterior, o Grêmio foi para a parada da Copa no dia 13 de junho com 61% de aproveitamento em seus jogos.

Com o retorno da Copa, a partir do dia 18 de julho, o Tricolor não conseguiu repetir o encanto do primeiro semestre. O time gaúcho terminou a temporada eliminado nas quartas de final da Copa do Brasil para o Flamengo e se despediu da Libertadores de maneira melancólica para o River Plate na semifinal.

Sem disputar nenhum título, o Grêmio ficou na quarta colocação do Brasileirão, com 66 pontos e terminou o pós-Copa com 34 jogos, 17 vitórias, oito empates e nove derrotas. Números equivalentes a 57% de proveito.

O ano inexpressível

Mano Menezes foi o técnico do Grêmio durante grande parte de 2025. André Ávila / Agencia RBS

Em 2025 ocorreu a primeira edição da Copa do Mundo de Clubes, que reuniu os 32 principais clubes do planeta em um formato semelhante ao utilizado nas Copas de seleções anteriores a de 2026.

Sem o Grêmio, mas com outros quatro clubes, a competição também gerou a famosa paralização no dia 12 de junho, após a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No Brasileirão, estava em 11º lugar após ocupar a zona de rebaixamento durante as primeira rodadas. Na Sul-Americana, se classificou em segundo do Grupo D e foi obrigado a disputar os playoffs após o Mundial de Clubes. Os números somavam apenas 51% de aproveitamento.

Com o fim do Mundial, o Grêmio foi eliminado para o Alianza Lima na Sul-Americana e ficou em nono lugar do Brasileirão, com 49 pontos. O segundo semestre de 2025 da equipe foi de 28 jogos, nove vitórias, sete empates e 12 derrotas — um total de 40% de aproveitamento.

Retrospecto do Grêmio após términos de Mundiais:

2006 - 28 jogos, 16 vitórias, 4 empates e 8 derrotas. 61% de aproveitamento

- 28 jogos, 16 vitórias, 4 empates e 8 derrotas. 61% de aproveitamento 2010 - 33 jogos, 15 vitórias, 11 empates e 7 derrotas. 56% de aproveitamento

- 33 jogos, 15 vitórias, 11 empates e 7 derrotas. 56% de aproveitamento 2014 - 30 jogos, 13 vitórias, 7 empates e 10 derrotas. 46% de aproveitamento

- 30 jogos, 13 vitórias, 7 empates e 10 derrotas. 46% de aproveitamento 2018 - 34 jogos, 17 vitórias, 8 empates e 9 derrotas 57% de aproveitamento

- 34 jogos, 17 vitórias, 8 empates e 9 derrotas 57% de aproveitamento 2025 - 28 jogos, 9 vitórias, 7 empates e 12 derrotas. 40% de aproveitamento.