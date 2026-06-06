Meia faz publicação e nega conversas para deixar o Grêmio

Jogador completará 38 anos em agosto. Lucas Uebel / Gremio

O meia Willian fez uma publicação nas redes sociais na noite de sexta-feira (5) negando conversas para deixar o Grêmio.

O experiente jogador, que completará 38 anos de idade em agosto, recebe um dos maiores salários e é apontado como um dos atletas que pode deixar o elenco para aliviar a folha salarial do elenco. O contrato termina no final da temporada.

"Ao contrário do que está sendo noticiado em algumas mídias que cobrem o Grêmio, quero esclarecer que em nenhum momento tive qualquer conversa com a diretoria do clube externando desejo de sair. Tenho contrato com o Grêmio até dezembro e seguirei no clube até o encerramento do mesmo ou até o momento que o clube desejar", publicou o atleta.

Apesar da negativa, a reportagem de Zero Hora apurou que dois clubes dos Estados Unidos já demonstram interesse em contratar o meio-campista: Dallas FC e San Diego.

Contratado em setembro do ano passado, Willian disputou 27 jogos com a camisa gremista, sendo titular apenas 12 vezes. Desde então, marcou dois gols e deu cinco assistências.

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