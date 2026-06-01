Marlon concedeu entrevista exclusiva. Rafael Favero / Agência RBS

O lateral-esquerdo Marlon recebeu o ge.globo para a primeira entrevista após a grave lesão no tornozelo direito que chocou quem assistia ao duelo entre Grêmio e Vitória na Arena, em março, pelo Brasileirão.

O jogador precisou "reaprender" a andar e, há cerca de duas semanas, deu as primeiras voltas em torno dos campos do CT Luiz Carvalho.

No dia 19 de março, durante a vitória tricolor por 2 a 0, Marlon caiu sobre o pé, que girou 90 graus. Fraturou o tornozelo direito e quebrou a fíbula. Precisou reconstruir ligamentos. Apesar da cena chocante em campo, a lesão em si não foi tão desesperadora, garante o jogador.

Tanto que o lateral planeja voltar a treinar com o grupo gremista até o final de junho – o elenco se reapresenta após as férias no dia 17. Já espera estar à disposição do técnico Luís Castro nos primeiros jogos depois da Copa do Mundo, em julho.

Para a entrevista, o lateral chegou à sala de imprensa do CT Luiz Carvalho caminhando com naturalidade. Não usa mais a bota imobilizadora e, como lembrança mais viva da lesão, carrega a cicatriz da cirurgia no tornozelo. São 18 pinos e uma placa de metal no local.

Marlon mostra cicatriz da cirurgia no tornozelo direito. Rafael Favero / Agência RBS

Confira trechos da entrevista:

Como tem sido a recuperação desde a lesão?

A primeira semana pós-cirúrgica foi muito ruim. Eu estava com gesso e tinha muitas dores. Não dormi nada em uma semana. Deu mancha na pele de estresse, dor de cabeça, o pé latejando o tempo inteiro. Mas depois disso, da segunda semana em diante, eu já fiquei sem medicação, tirei o gesso, comecei os trabalhos. Eu queria vir o quanto antes para o clube começar a recuperação. Minha rotina nesses últimos dois meses se resume a isso. Tenho uma equipe pessoal também com a qual faço tratamento até umas 20h. Por sorte, tive uma fratura simples para a imagem que foi. Acho que no final do próximo mês já vou estar em condições de treinar com o grupo e apto para voltar a jogar normalmente depois da Copa.

Para quem estava assistindo, a cena da lesão foi bem impactante. Como foi aquele momento para ti? Você parecia calmo na hora.

Eu sou um cara muito tranquilo quanto a essas coisas. Eu tenho um histórico de fraturas no rosto. Já estou vacinado. Na hora que eu trombo com o jogador, quando estou caindo, sinto que o meu pé vai quebrar, porque estou caindo em cima dele. Só escutei o estalo. Não senti dor nem nada, até porque está no impacto do jogo. Quando virei, que tentei puxar a minha perna, vi que não estava vindo. Olhei e vi na hora que quebrou. Vi que todo mundo ficou desesperado, mas eu estava tranquilo. Briguei com o pessoal da nossa equipe médica. Começaram a jogar muita água na minha cara. Falei: "Eu estou bem, vocês vão me afogar. Fica tranquilo".

Como tem sido a rotina nesse tempo em casa?

Sempre gostei de assistir jogos, de analisar, de ver os adversários. Agora, em casa, mais ainda. Eu estava vendo a reta final do futebol europeu. E os nossos jogos. Secando todo mundo também. Torcendo para todo mundo empatar, mas estou sempre assistindo jogos.

A gente vem no dia a dia aqui (no CT), conversa bastante. Temos um ambiente muito bom aqui no Grêmio. A gurizada sempre entra ali no departamento médico para conversar e dialogar sobre os jogos. Ainda mantenho o meu ritual antes dos jogos, de explicar para o Amuzu quem é quem, quem ele vai enfrentar, quem ele não vai. E ainda auxilio o Pedrinho (Pedro Gabriel) na comunicação. Tem sido bom, eles estão fazendo um bom trabalho juntos.

Marlon recebeu o ge para entrevista no CT Luiz Carvalho. Rafael Favero / Agência RBS

Você vinha em um bom momento e era importante para o time antes da lesão.

O futebol tem umas coisas engraçadas. Acho que até então era o melhor momento que eu vivia no Grêmio. Fazendo gols, tendo mais relevância no jogo. A gente está construindo um projeto novo com o Luís (Castro) aqui. Teve um ano político no clube meio intenso também. Está tendo trocas, a gente está reconstruindo o clube em todos os setores.

E claro, me considero um dos pilares desse elenco, até por estar há um pouco mais de tempo aqui. Por a gente ter jogadores muito jovens também.

Continuo falando com os mais novos, a gente continua debatendo. Vira e mexe ligo para os auxiliares para falar das jogadas. Falo muito com o Luís. Temos uma relação muito boa, eu converso muito com ele.

Momentos assim, de lesões mais sérias e de longa recuperação, fazem o jogador de futebol repensar algo sobre a carreira?

Em 11 anos de carreira, eu tive duas, três lesões musculares. E agora tive essa lesão aqui, em um momento muito bom. Mas eu sempre tiro o aprendizado disso. A gente tenta refletir, às vezes as coisas acontecem por algum contexto também. Tenho que entender, assimilar e trabalhar. Eu gosto muito disso, de entender as coisas rápido e já procurar uma solução. E a solução é o trabalho. A solução é acreditar naquilo que tu tens que fazer e se preparar para voltar e entregar o melhor possível.

Depois de um longo tempo parado, a maioria dos jogadores costuma demorar um pouco para recuperar a confiança. Acha que vai conseguir voltar a atuar como antes rapidamente?

O jogo de futebol se resume à confiança. Acho que o jogo é mais psicológico do que físico. Eu sei que as minhas qualidades estão aqui comigo ainda, é claro. Vou ter o tempo todo para treinar, para jogar, para me aprimorar antes de voltar oficialmente.

Sou um cara que joga sempre com o pé embaixo. O meu estilo de jogo é esse. Acho que isso não vai ser um problema. Sei que não vou voltar, de início, performando da maneira que eu estava. Mas estando apto fisicamente, ganhando minutagem, acho que as coisas acontecem ao natural e não me pressiono quanto a isso.

A ideia é estar à disposição na retomada dos jogos logo depois da Copa?

Estando tudo certinho, vou poder, depois da folga da Copa do Mundo, começar a treinar com a equipe. Acho que vou ter aí 40, 45 dias para me preparar. É um bom tempo, praticamente uma pré-temporada, do zero. E diferente dos atletas que estão jogando direto, mesmo com a lesão, eu tive umas férias bem grandes. Vou ter tempo para me condicionar muito bem. Vou poder esticar a corda bastante para voltar em um ótimo nível físico

O que você pode comentar sobre o trabalho do Luís Castro? Depois do título gaúcho, há uma fase de instabilidade. O que o torcedor precisa saber sobre esse trabalho?

Foi um primeiro semestre no qual a gente utilizou muito a base, muitos meninos, e também em alguns momentos, por inabilidade nossa e por azar nosso, não conseguimos ter alguns resultados que esperávamos ter. Acho que o trabalho vem sendo bem feito. Trouxemos um treinador com um projeto a longo prazo. Aqui dentro do clube, a gente sabe disso. As pessoas que trabalham aqui sabem disso, acreditam nisso.

Aqui não tem problema nenhum com vencimentos, os atletas recebem completamente em dia, a estrutura é excelente. Tem um grande treinador, mas a gente está construindo uma equipe. O Grêmio não vai fazer uma equipe em seis meses para ser campeão brasileiro, para ser campeão da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana.

Só que se, no meio do caminho, a gente "segue o que todo mundo faz", que é fazer trocas ou interromper alguns trabalhos, acaba não tendo esse sucesso. Eu digo isso porque temos exemplos de coisas boas e negativas no mercado. Estamos muito contentes com o trabalho do Luís. Sabemos que grande parte da responsabilidade é dos jogadores.

Marlon projeta importância da parada da Copa do Mundo para o trabalho de Luís Castro. Rafael Favero / Agência RBS

Qual vai ser a importância dessa pausa para vocês?

A gente conquistou o título no gaúcho treinando apenas 12 dias, de manhã e de tarde. Foi uma loucura. Depois, já começou o Campeonato Brasileiro, essa maratona de jogos. Ainda mais aqui no Brasil, onde tu tens as viagens, a questão climática que influencia muito.

Tivemos uma sequência de lesões de jogadores. Trouxemos muitos jogadores novos, estrangeiros também. E agora nessa pausa, não só o Grêmio, todas as equipes conseguem energizar seus jogadores, se movimentar no mercado. A tendência é que tenham saídas e chegadas.