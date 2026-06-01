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Marlon planeja retorno rápido ao Grêmio e lembra lesão que chocou o Brasil: "Só ouvi um estalo"

Fratura no tornozelo direito em jogo contra o Vitória, em março, impressionou torcedores pelas imagens

Rafael Favero

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Victória Rodrigues

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