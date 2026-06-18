Marlon faz primeiro treino físico no CT do Grêmio após lesão

Marlon sofreu lesão em março. Rodrigo Fatturi / Divulgação Grêmio

O treino do Grêmio desta quinta (18) teve uma participação especial. Depois de três meses em recuperação de fratura no tornozelo direito, Marlon voltou a correr no gramado. O lateral fez o trabalho físico enquanto os demais atletas treinaram no campo sob comando de Luís Castro.

A programação do clube prevê treino na sexta-feira e no sábado pela manhã. O domingo será de folga.

Depois de trabalhos físicos na manhã desta quinta, os jogadores realizaram um coletivo. A atividade simulou uma partida, com ênfase para questões de posicionamento. Enquanto o trabalho ocorria no CT, Marlon fez a corrida.

— Estou muito feliz. Minha primeira corrida em três meses. Só em poder sentir a grama é uma sensação ótima. Nesse período, conseguimos quebrar algumas barreiras e recuperar rápido. Agora tem um tempo bom pela frente pra gente condicionar, melhorar a parte física e pegar confiança — celebrou.

Liberado pelo departamento de futebol, Gabriel Mec se somará aos companheiros na sexta, enquanto Amuzu, Villasanti e Noriega voltam aos treinos na atividade deste sábado.