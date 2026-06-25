Marlon faz primeiro treino com bola e avança em recuperação no Grêmio

Marlon fez trabalho com bola no gramado do CT Luiz Carvalho nesta quinta-feira (25) Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

Marlon avançou para outro estágio da recuperação. Nesta quinta-feira, no gramado do CT Luiz Carvalho, o lateral realizou um trabalho com bola. O protocolo cumprido pelo jogador ainda é de recondicionamento físico, sem a participação no treinos com os demais colegas.

Apesar do avanço da recuperação, o atleta ainda tem limitação de alguns movimentos. A previsão de retorno trabalhada na comissão técnica é o mês de agosto. O jogador acredita que estará em condições na reta final de julho, talvez estar à disposição para a partida do dia 26 de julho.

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A expectativa no clube é de que o jogador não esteja em campo com os companheiros em nenhum dos amistosos da intertemporada. Além do compromisso deste sábado contra o Cascavel, a direção acertou testes contra Chapecoense e Cruzeiro.

O jogo contra os catarinenses será no dia 4 de julho, em Sinop-MT. O amistoso contra os mineiros será 12 de julho, no Estádio Mané Garrincha em Brasília.

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