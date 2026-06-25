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Marlon faz primeiro treino com bola e avança em recuperação no Grêmio

Lateral tem a expectativa de estar à disposição de Luís Castro até o jogo contra o Fluminense, no dia 26 de juhlo

Marco Souza

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