Luis Eduardo projeta retorno aos gramados após a Copa e celebra sequência no Grêmio: "Passa um filme na cabeça"

Uma das grandes promessas do elenco gremista, o zagueiro Luis Eduardo vem tendo mais oportunidades no time de Luís Castro. O jovem de 18 anos já disputou cinco jogos no time principal em 2026, sendo quatro em sequência.

Em função da parada para a Copa do Mundo, o jogador tem aproveitado para estar ao lado da família, na Bahia. Mesmo assim, concedeu entrevista exclusiva a Zero Hora para falar sobre o momento de ascensão na carreira.

Além disso, ele relembrou as dificuldades que enfrentou até chegar no Grêmio, o momento em que foi chamado às pressas para jogar uma partida do Brasileirão e ainda comentou sobre os jogadores que o inspiram na posição.

Leia a entrevista com Luis Eduardo

Você teve uma pequena lesão muscular naquele jogo contra o City Torque, na Arena. Vai dar para voltar 100% logo na retomada de Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana?

Eu acredito que sim. Eu estou no processo de recuperação aqui também nas minhas férias, na minha cidade, que é onde a minha família mora atualmente na Bahia, no interior. Estou aqui tratando também, vou voltar antes para Porto Alegre para poder retornar no período de tratamento lá com o Grêmio para poder voltar o quanto antes.

Existem estatísticas de 2%, 1% de quem começa lá atrás, no sub-9. fraldinha, e consegue chegar no topo da elite em Grêmio, Inter, Corinthians, Flamengo, Palmeiras. Você cruzou o Brasil com 10 anos, trocou o calor pelo frio, ficou longe dos pais. Passa um filme na cabeça ao ver você chegar no time profissional?

Não é que parece, na real passa um filme na cabeça e tudo que eu construí, que eu estou construindo com minha família. Desde pequeno, eles sempre me apoiaram. Eu sempre quis ser jogador. Desde pequeno eu via meu irmão jogando e queria jogar. E virou um sonho, que graças a Deus estou podendo realizar no Grêmio, um clube que abriu as portas para mim, ajudou minha família. Eu sou muito grato ao Grêmio.

O Grêmio apostou muito em jovens neste trabalho com o Luís Castro, mas um zagueiro tão jovem aparecer entre os titulares é raro. Queria te ouvir sobre os conselhos, essa oportunidade e a sequência que você teve até a lesão.

Eu fui surpreendido, porque um dia eu estava em casa com meus amigos assistindo ao jogo do Grêmio contra o Confiança. O Gustavo sentiu, depois entrou o Balbuena, que sentiu também. E eu recebi a ligação do supervisor, falando que eu ia viajar para a Bahia, para o jogo contra o Bahia, lá em Salvador. Aí eu fiquei muito feliz, fui logo correr, estava com os amigos assistindo na casa dos meus amigos, fui logo para a minha casa, porque minha mãe estava lá comigo esse tempo. Falei para ela que ia viajar, ela ficou muito feliz. Eu só arrumei minhas coisas, não consegui dormir direito na madrugada. Eu estava muito ansioso, porque tinha a possibilidade de sair jogando como titular.

O Kannemann veio falar comigo, Carlos Vinícius disse para eu ter tranquilidade, o Viery que é meu parceiro da base falou para eu fazer o simples. Marcos Rocha também falou bastante comigo. A gente foi feliz, conseguimos sair de lá com um empate, pelo menos. Consegui fazer uma boa partida.

Você tem cinco jogos no profissional. Teve jogo contra o Guarany em Bagé. Mas você engatou quatro em sequência. Empate com Bahia e vitória contra Palestino e Santos, além de ter jogado 25 minutos no empate contra o Torque. O Grêmio ainda está invicto com o Luis Eduardo em campo.

Eu fico muito feliz em poder fazer parte disso. O elenco é muito bom. O mister faz um excelente trabalho com a gente. Ele orienta bastante a gente que é da base e puxa muito a nossa orelha. A comissão também nos ajuda muito, sou muito grato a ele.

Você tem uma relação com outros dois jovens, Viery e Gustavo Martins. Como é esse entrosamento entre vocês? O que eles passam para você no dia a dia e nos jogos?

A minha relação com eles é muito boa, são muito parceiros. A gente se ajuda nos treinos, nos jogos. O Gustavo, quando estava machucado, que eu estava jogando, ele chegava e falava para eu ter tranquilidade, fazer o meu jogo, para eu fazer o que já vinha fazendo na base. E o Viery também. Nós temos uma ótima relação. Os três sempre "resenhando" dentro e fora de campo. É um baita parceiro, um amigo que sempre ajudou, desde a base.

Quem é a sua inspiração como zagueiro? O seu espelho. Vale jogador brasileiro e até estrangeiro.

Gosto de alguns jogadores, como Van Dijk, Thiago Silva. Mas no próprio Grêmio eu tenho um que é o Kannemann. Acho que é um espelho para todo mundo, como zagueiro, raça, dedicação no clube. Ele é um ótimo espelho para nós.

E como é a relação com o Luís Castro, que tem esse perfil de trabalhar mais com os jovens?

Ele tem uma ótima relação com os jovens, não só comigo, mas com todos. Ele é bem parceiro, gente boa, sabe diferenciar o momento do trabalho e da resenha. Gosto muito dele e da comissão.