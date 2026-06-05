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Luis Eduardo projeta retorno aos gramados após a Copa e celebra sequência no Grêmio: "Passa um filme na cabeça"

Jogador concedeu entrevista exclusiva à Zero Hora durante as férias

Saimon Bianchini

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