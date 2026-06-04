Juventus pede destaque do Grêmio na negociação por Arthur; situação da permanência se complica

Renovação de Arthur está distante de se materializar. Jeff Botega / Agencia RBS

Cada vez mais complicada, a permanência de Arthur no Grêmio segue distante de se concretizar. Nas conversas com a Juventus, o clube italiano finalmente formalizou um pedido: a proposta é incluir o zagueiro Viery na negociação pelo volante. Mas o modelo não avançou.

Até o momento, o Grêmio ainda não formalizou proposta à Juventus. E nem de contrato ao jogador, o que impede qualquer avanço para solucionar a negociação. Segundo fontes ouvidas por Zero Hora, o valor pedido pelo clube de Turim pelo volante supera os 3 milhões de euros (R$ 17,7 milhões, pela cotação atual). O proposto seria abater esse valor do pagamento pelo zagueiro. O Tricolor já recusou uma oferta de 12 milhões de euros por Viery da Fiorentina.

O entendimento de que o camisa 8 irá negociar sua liberação com a Juventus também não deve avançar. Será necessário que o Grêmio esteja junto nas conversas para construir um modelo de negócio viável.

O que também não deve acontecer é o modelo de abater o valor da liberação com a negociação de Viery. Há resistência da direção gremista de aceitar a oferta de utilizar parte do valor que seria pago pelo zagueiro no negócio. Assim como negociar neste momento a renovação de contrato com Arthur. O jogador já disse que deseja permanecer e que assinaria um vínculo até o final de 2029.

Juventus pode aumentar pedida

O jogador está no grupo dos atletas com maiores salários, mas abaixo de nomes com menor protagonismo na equipe. E, com o assédio de outros clubes, inclusive do Brasil, a concorrência poderá inflacionar mais a pedida da Juventus pela liberação.

Promessa de campanha da chapa de Odorico Roman durante a eleição, o presidente atuou junto de Antonio Dutra Júnior pela renovação. Os dois estiveram na casa do jogador em dezembro de ano passado para dar início ao processo de permanência.