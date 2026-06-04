Juventus pede destaque do Grêmio na negociação por Arthur; situação da permanência se complica

Cada vez mais complicada, a permanência de Arthur no Grêmio segue distante de se concretizar. Nas conversas com a Juventus, o clube italiano finalmente formalizou um pedido: a proposta é incluir o zagueiro Viery na negociação pelo volante. Mas o modelo não avançou.
Até o momento, o Grêmio ainda não formalizou proposta à Juventus. E nem de contrato ao jogador, o que impede qualquer avanço para solucionar a negociação. Segundo fontes ouvidas por Zero Hora, o valor pedido pelo clube de Turim pelo volante supera os 3 milhões de euros (R$ 17,7 milhões, pela cotação atual). O proposto seria abater esse valor do pagamento pelo zagueiro. O Tricolor já recusou uma oferta de 12 milhões de euros por Viery da Fiorentina.
O entendimento de que o camisa 8 irá negociar sua liberação com a Juventus também não deve avançar. Será necessário que o Grêmio esteja junto nas conversas para construir um modelo de negócio viável.
O que também não deve acontecer é o modelo de abater o valor da liberação com a negociação de Viery. Há resistência da direção gremista de aceitar a oferta de utilizar parte do valor que seria pago pelo zagueiro no negócio. Assim como negociar neste momento a renovação de contrato com Arthur. O jogador já disse que deseja permanecer e que assinaria um vínculo até o final de 2029.
Juventus pode aumentar pedida
O jogador está no grupo dos atletas com maiores salários, mas abaixo de nomes com menor protagonismo na equipe. E, com o assédio de outros clubes, inclusive do Brasil, a concorrência poderá inflacionar mais a pedida da Juventus pela liberação.
Promessa de campanha da chapa de Odorico Roman durante a eleição, o presidente atuou junto de Antonio Dutra Júnior pela renovação. Os dois estiveram na casa do jogador em dezembro de ano passado para dar início ao processo de permanência.
Mas, nas últimas semanas, alas da direção passaram a defender que o negócio seria caro e deveria ser reavaliado. E, sem a formalização de uma oferta de um novo contrato para o jogador, assim como uma postura mais firme para negociar com a Juventus, a situação para garantir a sequência do capitão do time complicou.