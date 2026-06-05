Juventude admite negociar volante, mas nega existência de proposta do Grêmio

Jogador de 24 anos tem contrato com o clube da Serra até o fim do ano. Porthus Junior / Agencia RBS

O Juventude admite negociar o volante Mandaca nesta janela de transferências. Porém, nega a existência de qualquer proposta até agora. Conforme apurou Zero Hora, o atleta de 24 anos está na lista do Grêmio como um potencial reforço para o segundo semestre.

— Nós recebemos propostas pelo Mandaca desde o ano passado, pela ótima Série A que ele fez. Tivemos propostas de grandes clubes do Brasil e provavelmente vamos receber no meio do ano também. Temos que avaliar. Nenhum jogador é inegociável, mas ainda não teve nada oficial. E quando receber, a gente avalia junto com o jogador porque ele também tem que ter interesse e a proposta tem que ser boa financeiramente. As propostas que recebemos no começo do ano não foram tão interessantes, mas nada impede que a gente possa ter negócio — comentou o presidente Fábio Pizzamiglio, em entrevista ao programa Show dos Esportes da Rádio Gaúcha na noite desta quinta-feira (4).

Revelado na base do Corinthians, Mandaca passou pelo Londrina antes de chegar ao clube da Serra gaúcha em 2023. Na virada do ano, um dos interessados foi o Inter, mas as tratativas não evoluíram.

A diferença é que agora o jogador pode assinar um pré-contrato e deixar o Estádio Alfredo Jaconi de graça ao final da temporada, já que o vínculo se encerra em dezembro.

— A gente obviamente tenta a renovação, mas o atleta sabe que tem um bom mercado. Como ele recebeu tantas propostas, muito provavelmente vai sair no fim do ano. Mas, quando a gente não aceitou, é porque a gente sabe da qualidade dele e quanto poderia agregar no grupo. Então, mesmo não tendo ganho financeiro, a gente preferiu investir no futebol dele — explicou o dirigente do Juventude.

Neste ano, Mandaca tem 19 partidas, três assistências e três gols marcados — um deles em maio, na classificação sobre o São Paulo, pela quinta fase da Copa do Brasil.