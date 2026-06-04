Jovem do Grêmio desperta interesse do futebol europeu

O Grêmio projeta vender atletas nesta janela de transferências. A principal possibilidade de lucrar altos valores é com jovens. Além de Gabriel Mec e Viery, um nome também entra no alvo do futebol europeu: Pedro Gabriel. O lateral-esquerdo recebeu algumas sondagens do exterior.
Prestes a completar 19 anos em 6 de junho, Pedro Gabriel renovou o vínculo em fevereiro por três anos. O planejamento seria de virar alternativa a Marlon e Caio Paulista, mas a lesão do titular fez ele se tornar o mais utilizado nos últimos meses.
No total, somando as duas partidas em 2025, Pedro Gabriel atuou em 16 jogos com uma assistência. Ele chegou a entrar na mira do Flamengo antes da renovação.
Houve sondagem, segundo o estafe, de um clube espanhol, ingleses e um ucraniano. O valor projetado para uma negociação é superior a 10 milhões de euros. O agente do jogador é Pablo Bueno.
As procuras ainda não foram levadas ao Tricolor. Caso evoluam, o clube analisará, já que tem a necessidade de vendas. A expectativa é de arrecadar R$ 150 milhões apenas nesta janela. Viery e Mec são os principais alvos até o momento, mas outros atletas podem entrar na contabilização.