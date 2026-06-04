Jovem do Grêmio desperta interesse do futebol europeu

Pedro Gabriel recebeu sondagens do exterior. Angelo Pieretti / Grêmio/divulgação

O Grêmio projeta vender atletas nesta janela de transferências. A principal possibilidade de lucrar altos valores é com jovens. Além de Gabriel Mec e Viery, um nome também entra no alvo do futebol europeu: Pedro Gabriel. O lateral-esquerdo recebeu algumas sondagens do exterior.

Prestes a completar 19 anos em 6 de junho, Pedro Gabriel renovou o vínculo em fevereiro por três anos. O planejamento seria de virar alternativa a Marlon e Caio Paulista, mas a lesão do titular fez ele se tornar o mais utilizado nos últimos meses.

No total, somando as duas partidas em 2025, Pedro Gabriel atuou em 16 jogos com uma assistência. Ele chegou a entrar na mira do Flamengo antes da renovação.

Houve sondagem, segundo o estafe, de um clube espanhol, ingleses e um ucraniano. O valor projetado para uma negociação é superior a 10 milhões de euros. O agente do jogador é Pablo Bueno.