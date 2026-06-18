Investimento milionário, frustração da torcida e apenas 7 gols: como foi a passagem de Campaz no Grêmio

Campaz marcou sete gols e deu quatro assistências no Grêmio. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Contratado em 2021, Jamilton Campaz teve uma passagem apagada e contestada no Grêmio. Cinco anos depois da frustração em Porto Alegre, no entanto, o colombiano viveu seu dia de glória ao brilhar na estreia da Colômbia na Copa do Mundo, marcando o terceiro gol da vitória por 3 a 1 sobre o Uzbequistão.

O início promissor e a bênção de Felipão

Comprado junto ao Tolima, o jogador desembarcou na Arena cercado de expectativas, chegando no mesmo período que Villasanti e Borja para tentar salvar o Tricolor do rebaixamento. Logo na chegada, recebeu um voto de confiança e um pedido de paciência do então técnico Luiz Felipe Scolari. Na ocasião, o Tricolor desembolsou cerca de US$ 4 milhões (cerca de R$ 21 milhões à época), sendo considerada uma das contratações mais caras do clube gaúcho na ocasião. O valor superou os R$ 20 milhões pagos pelo equatoriano Miller Bolaños em 2016.

Leia Mais Gol na Copa com requintes de crueldade para a torcida do Grêmio

— Ainda é muito novinho e tem que se adaptar a uma série de coisas, se adaptar ao Grêmio. A forma de jogar e a situação em que o Grêmio precisa jogar agora (...) Se ele não jogar uma, duas ou três partidas, não tem problema. Ele não foi contratado apenas para este campeonato. Iniciamos uma reformulação de elenco para três, quatro, cinco... Quem sabe 10 anos. Vamos com calma — disse Felipão, na época.

A perda de espaço e as críticas da torcida

Só que a paciência no futebol brasileiro dura pouco. Após a queda do Grêmio para a Série B, o meia-atacante virou um dos alvos preferidos das críticas da torcida.

Leia Mais Protagonismo de Luis Díaz e gol de ex-Grêmio: como foi a vitória da Colômbia sobre Uzbequistão

Com a mudança no comando técnico, Roger Machado passou a utilizar o jogador aberto pelos lados do campo, bem diferente da função de meia central que ele exercia no início de sua trajetória em Porto Alegre. Campaz perdeu espaço e o prestígio diminuiu drasticamente.

O adeus

Sem conseguir se firmar, o colombiano acabou negociado no início de 2023 com o Rosario Central, da Argentina. Chegou a ensaiar um retorno em janeiro de 2024, anunciado pelo próprio Grêmio, mas a passagem durou apenas 10 dias antes de o clube gaúcho selar a venda em definitivo para os argentinos.