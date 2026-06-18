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Investimento milionário, frustração da torcida e apenas 7 gols: como foi a passagem de Campaz no Grêmio

Meia-atacante ficou dois anos em Porto Alegre antes de ser vendido ao Rosario Central, da Argentina. Jogador anotou um dos gols da Colômbia na vitória sobre o Uzbequistão na Copa do Mundo

Marco Souza

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