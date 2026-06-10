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GZH exibe bastidores da Arena do Grêmio e mostra como funciona o estádio; veja vídeo

Reportagem conheceu os diferentes espaços da casa tricolor em visita guiada pelos executivos Thiago Floriano e Diogo Kotscho 

Marco Souza

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Eduardo Gabardo

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