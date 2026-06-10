GZH exibe bastidores da Arena do Grêmio e mostra como funciona o estádio; veja vídeo

A Arena é o presente e o futuro do Grêmio. Sob a gestão do clube desde 1º de novembro de 2025, o estádio passou a receber um olhar e uma atenção especiais. Exemplo disso foi a transformação do cinza do cimento em azul, preto e branco para representar a paixão do torcedor em cada centímetro do prédio.

Zero Hora fez um pedido à direção para mostrar os detalhes da casa do Tricolor. A reportagem teve acesso a diferentes espaços do estádio, em visita guiada pelo executivo da Arena do Grêmio e operações Thiago Floriano e pelo executivo de marketing Diogo Kotscho.

Zero Hora mostra como funciona o sistema operacional do estádio gremista, seja em dias de jogos ou sem partidas, como é feito o gerenciamento do fluxo de torcedores e quantos profissionais são mobilizados para realizar este trabalho.

O tour para mostrar como funciona o estádio durou cerca de duas horas. Durante a visita, foi possível conhecer as áreas onde a gestão atual interviu para realizar melhorias e os espaços que foram preparados para receber os gremista.

De uma sala no ponto mais alto do prédio, atrás da arquibancada sul, funciona a central de comando de operação. Dezenas de telas com as imagens das mais de 300 câmeras que monitoram cada espaço para garantir a segurança e o bom funcionamento do estádio.

Para garantir a operação, a administração da Arena conta com funcionários trabalhando durante os dias sem jogos e eventos para oferecer ao torcedor a melhor experiência possível.

O investimento, até o momento, alcançou os resultados esperados. Após 19 jogos como mandante, o Grêmio não registrou as mesmas dificuldades de estrutura, acesso e circulação que eram comuns nos anos anteriores.