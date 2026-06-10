Gremista que ganhou camiseta de João Fonseca em Roland Garros já foi jogador de futebol e faz sucesso nas redes sociais

Bonfa emocionado com o presente de João Fonseca. Reprodução / Arquivo Pessoal

O dia 27 de maio de 2026 foi o melhor pior dia da vida de Gabriel Bonfanti. O gaúcho de 27 anos, que é influenciador de tênis nas redes sociais, teve sua conta do Instagram, com mais de 100 mil seguidores, banida por violar as regras de direitos autorais de Roland Garros. Ele tomou conhecimento disso 20 minutos antes do jogo de João Fonseca na segunda rodada do Grand Slam francês.

Ele estava presenta na quadra 14 para acompanhar o duelo contra o croata Dino Prizmic, que abriu 2 a 0 no jogo. Bonfa, como é conhecido, mal conseguia prestar atenção no jogo, pois seu trabalho havia sido afetado.

A resposta imediata foi criar uma conta secundária e seguir publicando em seus outros canais. O dia começou a melhorar quando o brasileiro empatou o jogo dentro de quadra. No quinto e decisivo set, o influenciador presenciou um dos grandes momentos de Fonseca em Roland Garros.

O tenista de 19 anos virou pela primeira vez na carreira um 2 a 0 e avançou para a terceira rodada. Ao final da partida, o herói brasileiro tirou fotos com os torcedores nas arquibancadas e Bonfa foi um dos felizardos. Emocionado, o influenciador filmou o momento no celular. Fonseca o abraçou e disse:

— Parabéns pelo teu trabalho.

Só pelo reconhecimento, Bonfa já estava realizado e havia esquecido sua conta banida. Mas melhorou. O tenista ainda lhe deu um presente: uma camiseta que ele utilizou durante a partida. O influenciador não conseguiu conter as lágrimas.

— Eu nem falei o que tinha acontecido comigo. Eu fui do inferno ao céu. Foi um reconhecimento. O maior tenista do Brasil reconheceu o trabalho que eu faço sobre tênis — conta Bonfa, em entrevista para Zero Hora.

De jogador a influenciador

Base no Grêmio

O tênis não foi o principal esporte de Gabriel durante a vida. Na Zona Sul de Porto Alegre, Gabriel era um apaixonado por futebol e pelo Grêmio. Desde cedo jogou, passou pela base do Tricolor, do São José e do Sporting Sul. Este que é focado apenas no desenvolvimento de jovens atletas e tem parceria com o Torrense, de Portugal. Bonfa foi para a Europa e fez um teste no clube.

Gabriel Bonfanti ao lado do tenista argentino Francisco Comesaña. Reprodução / Arquivo pessoal

Lesões e aposentadoria

Passou e se profissionalizou. A carreira foi curta, mas teve como destaque uma passagem pelo Belenenses, atualmente na segundona portuguesa. No entanto, uma pubalgia o deixou fora de ação por alguns meses. Então, um empréstimo ao Lourel, clube que estava na quarta divisão foi a solução encontrada.

— Eu estava jogando bem e sendo titular. Até que me machuquei de novo, a mesma pubalgia. Não tinha recuperado 100%, até porque não fazia reforço da maneira certa. Eles não pagavam tanto e eu precisava ficar trabalhando. Assim, não tinha como treinar e descansar da melhor forma. Decidi me aposentar e comecei um curso para ser personal trainer — explica.

Morando em Portugal e trabalhando como instrutor em uma academia, Bonfa passou a acompanhar o tênis mais de perto. Ele ia assistir torneios de menor expressão, que não precisava pagar ingresso, e ali conheceu alguns tenistas.

— Isso faz uns cinco anos. Eu acompanhava os torneios e tirava fotos com os jogadores. O que mudou minha vida foi o Rio Open — revela.





Uma boa história para começar

No Rio Open de 2025, Bonfa foi assistir o principal torneio brasileiro. Três dias antes do início do campeonato, ele estava no Boteco Belmonte, um dos bares mais tradicionais do Rio, e reconheceu dois tenistas, que eram top 100, mas nada famosos aos olhos dos brasileiros. No entanto, Gabriel já havia visto ambos em um dos torneios de Portugal e pediu para tirar uma foto com eles. O cazaque Alexander Shevchenko era um deles e perguntou se ele iria assitir ao torneio.

Bonfa contou que tinha apenas ingressos para os jogos qualificatórios. Foi então que o tenista lhe passou seu WhatsApp e ofereceu ingressos. Depois disso, o brasileiro levou ambos para curtir a noite carioca.

— No dia seguinte eu mandei mensagem para ele perguntando se realmente iria me conseguir os ingressos. Para ver se ele não estava bêbado — brinca. As entradas foram confirmadas, mas apenas para os dias que Shevchenko estaria em quadra.

— Tá ótimo. Eu falei que iria torcer para ele junto dos meus dois amigos que também ganharam ingressos — conta.

Com toda essa história, Bonfa publicou nas redes sociais o que havia ocorrido. O encontro com os tenistas pré-Rio Open foi um dos primeiros vídeos dele que viralizou. Na época, o influenciador tinha uns 1500 seguidores. Um dos jogos que Bonfa acompanhou do cazaque foi contra o brasileiro Felipe Meligeni.

— Tive que torcer contra o brasileiro. Foi complicado. Eu não tinha nenhum apego emocional com o Meligeni, mas sabia quem era. Comecei a torcer para o Shevchenko e o restante da torcida não entendia. Alguns me olharam com cara feia — diz.

O cazaque venceu a partida por 2 a 0 e Bonfa fez um vídeo depois do jogo para explicar o motivo de estar torcendo contra o brasileiro. A publicação viralizou e muita gente começou a apoiar o seu trabalho.

Conteúdos de tênis

Depois disso, ele decidiu focar em fazer mais conteúdos sobre tênis. Polêmicas, bastidores, informações e coberturas de torneios eram seus principais materiais. No Masters 1000 de Madrid, em 2025, Bonfa começou o torneio com 3 mil seguidores e dobrou o número ao final do campeonato.

— Comecei a publicar todos os dias e foi difícil conciliar com o trabalho. Foi a época em que menos dormi. Mas, quando chegue a 10 mil seguidores, eu fui para Wimbledon e fiquei cinco dias lá. Produzi muita coisa e fui para 23 mil seguidores.

Novo perfil em crescimento

Atualmente, Bonfa vive dos seus conteúdos para as redes sociais. Ele tem patrocinadores, marca de material esportivo e viaja pelo Brasil e pelo mundo para cobrir os torneios de tênis.

O ponto alto foi realmente Roland Garros. Após a presente de Fonseca, o novo perfil viralizou e alcançou rapidamente a marca de 100 mil seguidores. O restante do torneio também ajudou a aumentar o engajamento.

Bonfa sabe que o sucesso do jovem tenista pode ajudá-lo a crescer ainda mais. A vitória de Fonseca sobre Novak Djokovic foi acompanhada de perto pelo influenciador, que vibrou com a virada sobre uma das lendas do esporte.

— Foi uma confirmação de que ele pode estar entre os melhores do mundo — afirma.

Com o crescimento e a fama, Gabriel também tem consciência da responsabilidade que tem ao ser um dos principais influenciadores de tênis do Brasil.