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Grêmio vende zagueiro para clube italiano; veja valores

Viery defenderá a Fiorentina, em negociação de mais de R$ 80 milhões

Marco Souza

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