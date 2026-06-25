Grêmio vende zagueiro para clube italiano; veja valores

Viery deixa o clube por mais de R$ 80 milhões. Duda Fortes / Agencia RBS

Viery está de saída do Grêmio. Em negociação conduzida pelo empresário Vinícius Prates, o zagueiro foi vendido para a Fiorentina. A operação foi finalizada nesta quinta-feira (25).

O Tricolor receberá cerca de 17 milhões de euros na operação, com 15 milhões de euros de forma fixa (cerca de R$ 88,5 milhões). Outros 2 milhões de euros (aproximadamente R$ 12 milhões) serão pagos em bônus.

Além dos valores acertados na contratação, o clube ainda terá lucro em futuras negociações. Dono de 100% dos direitos econômicos, o Grêmio mantém todo o valor da operação.

Promovido ao time principal no início de 2025, Viery teve oportunidades ao longo da última temporada. Apesar de ser zagueiro, ele foi improvisado na lateral esquerda. Nesta temporada, sob o comando de Luís Castro, o defensor voltou a jogar em sua posição natural.

Destaque do time

Desde o Gauchão, o jovem cresceu de rendimento e se firmou como titular. Além da Fiorentina, a Juventus também tentou sua contratação. O clube italiano tentou envolver Arthur na negociação, mas as conversas não avançaram.

Após a saída do defensor, Luís Castro terá como opção Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Luis Eduardo, Kannemann, Wallace e Balbuena, que está com a seleção paraguaia na Copa do Mundo.