Grêmio tenta a contratação de lateral do Goiás

Diego Caito é um dos destaques do Goiás na temporada. Rosiron Rodrigues / Goiás,Divulgação

O Grêmio definiu um alvo para a lateral-direita. A direção negocia a contratação de Diego Caito, do Goiás. A informação foi publicada pelo site ge.globo e confirmada por Zero Hora. A tentativa é viabilizar a negociação por empréstimo do jogador de 22 anos.

Paulista, o lateral iniciou na base do Santo André. Passou também por categorias inferiores de Palmeiras, Santo André, Athletico-PR e pelo próprio Grêmio antes de retornar ao clube goiano para finalizar sua formação. A primeira oportunidade como profissional aconteceu no Goiás, em 2023.

Na atual temporada, em 25 jogos, o lateral contribuiu com dois gols e três assistências. O Al Nassr, da Arábia Saudita, também deseja a contratação do jogador.

Segundo André Hernan, da ESPN, o clube saudita ofereceu 500 mil dólares (R$ 2,6 milhões) para contratar o jogador por empréstimo. E também colocar a opção de compra de até US$ 1,8 milhão, cerca de R$ 9,3 milhões.

A ideia de direção do Grêmio é contratar mais uma alternativa para disputar a titularidade com Pavon. Marcos Rocha e João Pedro não aprovaram nos testes feitos pela comissão técnica de Luís Castro.