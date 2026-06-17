Grêmio tem melhor aproveitamento em 2026 sem Arthur do que com o volante; veja os números

Grêmio teve 46% de aproveitamento com Arthur em campo em 2026. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O Grêmio anunciou na terça-feira (16) o fim da segunda passagem de Arthur pelo clube. Titular absoluto e capitão da equipe, o volante esteve presente em 23 dos 37 jogos da equipe até a parada para a Copa do Mundo.

Em termos percentuais, o aproveitamento do Grêmio foi superior sem a presença do volante. O Tricolor somou 59,5% dos pontos nos jogos sem o camisa 8. Com ele em campo, a média cai para 46%.

Pelo Brasileirão

No Brasileirão 2026, o aproveitamento do Grêmio sem Arthur é de 41%, com duas vitórias, quatro empates e quatro derrotas. Com o camisa 8, diminui para 36%, com três vitórias, dois empates e cinco derrotas, abaixo dos 37% do Vasco, primeiro time dentro do Z-4.

Arthur esteve em campo nas seguintes partidas: vitórias contra Botafogo, Coritiba e Santos; empates com Remo e Inter; derrotas para Fluminense, São Paulo, Vasco, Cruzeiro e Corinthians.

Sem Arthur, o Grêmio venceu Atlético-MG e Vitória, empatou com Bragantino, Chapecoense, Athletico-PR e Bahia, e perdeu para Palmeiras e Flamengo.

Veja abaixo os números do Grêmio com e sem Arthur.

Com Arthur

Gauchão

3 vitórias

4 empates

1 derrota

18 gols marcados pelo time

8 gols sofridos

Brasileirão

3 vitórias

2 empates

5 derrotas

12 gols marcados pelo time

16 gols sofridos

36% aproveitamento

Copa do Brasil

1 vitória

2 gols marcados pelo time

nenhum gol sofrido

Sul-Americana

1 vitória

2 empates

uma derrota

3 gols marcados pelo time

3 gols sofridos

Sem Arthur

Gauchão

2 vitórias

1 derrota

3 gols marcados

um gol sofrido

Brasileirão

2 vitórias

4 empates

2 derrotas

8 gols marcados

7 gols sofridos

41% de aproveitamento

Copa do Brasil

1 vitória

3 gols marcados

nenhuma gol sofrido

Sul-Americana

2 vitórias

5 gols marcados

nenhum gol sofrido