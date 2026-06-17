Grêmio tem melhor aproveitamento em 2026 sem Arthur do que com o volante; veja os números

O Grêmio anunciou na terça-feira (16) o fim da segunda passagem de Arthur pelo clube. Titular absoluto e capitão da equipe, o volante esteve presente em 23 dos 37 jogos da equipe até a parada para a Copa do Mundo.
Em termos percentuais, o aproveitamento do Grêmio foi superior sem a presença do volante. O Tricolor somou 59,5% dos pontos nos jogos sem o camisa 8. Com ele em campo, a média cai para 46%.
O Grêmio venceu os três jogos de Copas em que não contou com Arthur: 2 a 0 contra o Palestino, na Arena, e 3 a 0 contra o Riestra, na Argentina. Na Copa do Brasil, goleou o Confiança por 3 a 0.
Pelo Brasileirão
No Brasileirão 2026, o aproveitamento do Grêmio sem Arthur é de 41%, com duas vitórias, quatro empates e quatro derrotas. Com o camisa 8, diminui para 36%, com três vitórias, dois empates e cinco derrotas, abaixo dos 37% do Vasco, primeiro time dentro do Z-4.
Arthur esteve em campo nas seguintes partidas: vitórias contra Botafogo, Coritiba e Santos; empates com Remo e Inter; derrotas para Fluminense, São Paulo, Vasco, Cruzeiro e Corinthians.
Sem Arthur, o Grêmio venceu Atlético-MG e Vitória, empatou com Bragantino, Chapecoense, Athletico-PR e Bahia, e perdeu para Palmeiras e Flamengo.
Veja abaixo os números do Grêmio com e sem Arthur.
Com Arthur
Gauchão
- 3 vitórias
- 4 empates
- 1 derrota
- 18 gols marcados pelo time
- 8 gols sofridos
Brasileirão
- 3 vitórias
- 2 empates
- 5 derrotas
- 12 gols marcados pelo time
- 16 gols sofridos
- 36% aproveitamento
Copa do Brasil
- 1 vitória
- 2 gols marcados pelo time
- nenhum gol sofrido
Sul-Americana
- 1 vitória
- 2 empates
- uma derrota
- 3 gols marcados pelo time
- 3 gols sofridos
Sem Arthur
Gauchão
- 2 vitórias
- 1 derrota
- 3 gols marcados
- um gol sofrido
Brasileirão
- 2 vitórias
- 4 empates
- 2 derrotas
- 8 gols marcados
- 7 gols sofridos
- 41% de aproveitamento
Copa do Brasil
- 1 vitória
- 3 gols marcados
- nenhuma gol sofrido
Sul-Americana
- 2 vitórias
- 5 gols marcados
- nenhum gol sofrido
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