Grêmio tem interesse em volante do Juventude

Mandaca é avaliado positivamente pela qualidade, poder de marcação e vigor físico. Porthus Junior / Agencia RBS

O Grêmio começou a busca por reforços e observa o cenário do mercado. Um nome analisado é o de Mandaca, volante do Juventude, e o Tricolor estuda realizar uma investida pelo jogador.

Segundo apurou Zero Hora, o atleta de 24 anos tem bom conceito internamente pela qualidade, poder de marcação e vigor físico. Ele se encaixa no padrão de jogador que conhece o futebol brasileiro e não precisaria de adaptação.

Mandaca tem vínculo até o final do ano com o Juventude e poderá assinar um pré-contrato com outra equipe em julho. Até o momento não houve contato entre os clubes.

O Juventude recusou ofertas do Bragantino e Vitória de aproximadamente R$10 milhões pelo jogador no começo da temporada e não pretende ceder facilmente.

O time da Serra tem 40% dos direitos econômicos, mesmo percentual do Corinthians. Os outros 20% pertencem ao Centro Sportivo Paraibano, formador do jovem.

Referência na Serra

Mandaca é uma das referências do Juventude, onde está desde 2023. O atleta disputou 140 partidas pela equipe, marcou 15 gols, deu nove assistências e já foi capitão do time. Além dos duelos regionais, o meio-campista também enfrentou o Grêmio na Série B de 2022, pelo Londrina.

A negociação poderá ser iniciada nos próximos dias. O Tricolor pretende aliviar a folha com a saída de cerca de 10 jogadores e analisa buscar de quatro a seis reposições. Um lateral-direito, um zagueiro, um volante e um meia podem ser adquiridos.