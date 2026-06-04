Grêmio tem interesse em volante do Juventude

O Grêmio começou a busca por reforços e observa o cenário do mercado. Um nome analisado é o de Mandaca, volante do Juventude, e o Tricolor estuda realizar uma investida pelo jogador.
Segundo apurou Zero Hora, o atleta de 24 anos tem bom conceito internamente pela qualidade, poder de marcação e vigor físico. Ele se encaixa no padrão de jogador que conhece o futebol brasileiro e não precisaria de adaptação.
Mandaca tem vínculo até o final do ano com o Juventude e poderá assinar um pré-contrato com outra equipe em julho. Até o momento não houve contato entre os clubes.
O Juventude recusou ofertas do Bragantino e Vitória de aproximadamente R$10 milhões pelo jogador no começo da temporada e não pretende ceder facilmente.
O time da Serra tem 40% dos direitos econômicos, mesmo percentual do Corinthians. Os outros 20% pertencem ao Centro Sportivo Paraibano, formador do jovem.
Referência na Serra
Mandaca é uma das referências do Juventude, onde está desde 2023. O atleta disputou 140 partidas pela equipe, marcou 15 gols, deu nove assistências e já foi capitão do time. Além dos duelos regionais, o meio-campista também enfrentou o Grêmio na Série B de 2022, pelo Londrina.
A negociação poderá ser iniciada nos próximos dias. O Tricolor pretende aliviar a folha com a saída de cerca de 10 jogadores e analisa buscar de quatro a seis reposições. Um lateral-direito, um zagueiro, um volante e um meia podem ser adquiridos.
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