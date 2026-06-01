Grêmio sonha com volta de jogador revelado pelo clube

Bitello foi vendido para o Dinamo Moscou-RUS em 2023. Anselmo Cunha / Agencia RBS

No mercado buscando reforços, o Grêmio tem um sonho: Bitello. O meia, revelado pelo clube em 2022, vendido ao Dínamo, da Rússia, na temporada seguinte, tem multa rescisória inferior para retornar. A aposta seria num negócio rápido para compra e depois revenda com lucro.

O jogador foi alvo de Cruzeiro, Palmeiras e Botafogo recentemente e, segundo apurou Zero Hora, é visto como o “nome ideal” para ser o meia da equipe de Luís Castro. O brasileiro prorrogou, em 2025, o vínculo até 2031, mas reduzindo a multa para saída para 18 milhões de euros a partir de julho.

Para o Grêmio, que tem o mais-valia, direito a 20% da valorização do atleta numa revenda, existe um abatimento da multa: para cerca de 16 milhões de euros. A quantia é tratada como pesada, mas caso o negócio prospere uma revenda num curto espaço de tempo poderia gerar lucro relativamente alto.

Situação de Bitello na Rússia

Bitello, por atuar na Rússia, que tem sanções impostas pela guerra com a Ucrânia, mesmo tendo interesse de times de grandes centros da Europa, não consegue se transferir facilmente. Uma volta ao Brasil é vista como uma espécie de trampolim para uma ida para a Inglaterra, que acena com até 30 milhões de euros.

Há três anos no Dínamo Moscou, Bitello tem 97 partidas com 20 gols e 23 assistências. Pelo Tricolor, foram 91 jogos com 19 gols e nove assistências.