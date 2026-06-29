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Grêmio se prepara para saída de mais jogadores: “Temos que continuar nosso trabalho”

Ordem é tornar o orçamento do departamento de futebol mais sustentável, mesmo que isso signifique eventual prejuízo técnico no time

Marco Souza

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