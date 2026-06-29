Grêmio se prepara para saída de mais jogadores: “Temos que continuar nosso trabalho”

Questionado sobre as saídas, Luís Castro afirmou que o objetivo é "jogar bem enquanto equipe". Mateus Bruxel / Agencia RBS

O Grêmio voltou a Porto Alegre após a vitória no amistoso contra o Cascavel com uma série de avisos. Assim como o sibilar e chocalho da serpente estampada na camisa amarela da equipe paranaense, a atuação do último sábado (27) foi um alerta para o grupo de Luís Castro.

A principal questão do Tricolor, contudo, são as chegadas e saídas previstas na Arena. O Grêmio ainda precisa vender mais nesta janela de transferências para equilibrar as contas do clube. Os jogadores sabem e a comissão técnica também.

A direção atual está pagando por apostas ruins feitas por gestões passadas, ao mesmo tempo que tenta buscar retorno dos mais de R$ 100 milhões comprometidos em contratações feitas neste ano.

Ainda que o valor para pagar as vindas de Enamorado, Tetê, Nardoni, Leonel Pérez e Wallace não tenha saído integralmente das contas do clube, a ordem é tornar o orçamento do departamento de futebol mais sustentável. Mesmo que isso signifique eventual prejuízo técnico no time.

— Saem jogadores, entram jogadores, mas temos que continuar o nosso trabalho. É um objetivo que nós temos: fazer bem. Fazer bem enquanto equipe. Não é com este A ou B ou C. Fazer bem enquanto equipe — destacou o técnico Luís Castro.

Quem já saiu

As vendas já começaram. O clube receberá cerca de R$ 88 milhões (15 milhões de euros) por Viery. O negócio prevê mais três milhões de euros em bônus a receber no futuro.

A venda de André Henrique também ajuda as contas do clube. Mais R$ 8,8 milhões, pela cotação atual do euro.

A confirmação da venda de Arezo ao Peñarol também pode contribuir para que a meta seja atingida. Os uruguaios terão que pagar US$ 1,5 milhão, cerca de R$ 7,7 milhões, ao exercer a opção de compra. E mais outro US$ 1 milhão em janeiro de 2027 e depois US$ 1 milhão em janeiro de 2028.

Somando esses negócios, são R$ 104 milhões em negociações. E a lista aumentará em breve.

Gabriel Mec na mira

A direção do Grêmio projeta mais vendas e Gabriel Mec é o principal candidato. Depois de meses de especulações, as conversas ganharam força e a chance de uma saída nos próximos dias aumentou significativamente.

Caso ocorra, a negociação deve aproximar o Tricolor de uma receita de quase R$ 200 milhões nesta janela de transferências.

— Sei que Deus vai fazer o que for melhor. Se for para ficar, vou ficar. Deus sabe de tudo. Vai acontecer o que for melhor para os dois —afirmou Gabriel Mec.

Quem pode chegar

Para reposições, como pediu Castro, o planejamento é apostar em jovens. Jogadores brasileiros, com potencial de revendas, sem altos investimentos. Um meia é o principal desejo da direção, mas a busca ainda não deu o retorno esperado.

O Grêmio volta ao trabalho na terça-feira (30), após folga no domingo e na segunda, quando os jogadores iniciarão a preparação para o amistoso contra a Chapecoense, em Sinop, no Mato Grosso, previsto para o próximo sábado (5). Ainda haverá uma terceira partida do Tricolor na intertemporada, no dia 12 de julho, em Brasília, contra o Cruzeiro.